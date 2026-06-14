شاومي تتطلق روبوتاً يشحن السيارات الكهربائية تلقائياً دون تدخل بشري

خبرني - كشفت شركة شاومي الصينية عن نظام شحن مبتكر يعتمد على ذراع روبوتية قادرة على توصيل السيارات الكهربائية بالشاحن تلقائياً داخل المنازل، دون الحاجة إلى أي تدخل من السائق، في خطوة تعكس تسارع دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عالم السيارات.

وتتوقع الشركة طرح التقنية الجديدة تجارياً خلال الربع الأخير من عام 2026، ضمن رؤيتها لتحويل عملية شحن السيارات الكهربائية إلى تجربة ذكية وسلسة بالكامل، بحسب "interesting engineering".

صُمم النظام الجديد للعمل جنباً إلى جنب مع تقنيات الركن الذاتي، بحيث تتمكن السيارة من الاصطفاف تلقائياً في المكان المخصص، بينما تتعرف الذراع الروبوتية على موقع منفذ الشحن وتقوم بتوصيل الكابل وبدء عملية الشحن بشكل آلي.

وأكدت شاومي أن الفيديو الذي عرض التقنية تم تصويره في ظروف استخدام حقيقية، وليس ضمن بيئة تجريبية مغلقة، مشيرة إلى أن الوظائف المعروضة جاهزة للإنتاج وقريبة من الوصول إلى المستخدمين.

وبذلك يصبح بإمكان مالكي السيارات الكهربائية ركن سياراتهم والمغادرة مباشرة، بينما يتولى الروبوت جميع خطوات الشحن دون أي مجهود إضافي.

شحن وفصل تلقائي بالكامل

لا تقتصر مزايا النظام على بدء عملية الشحن فحسب، بل تشمل أيضاً إنهاءها تلقائياً، فعندما تصل البطارية إلى نسبة الشحن المحددة مسبقاً أو إلى السعة الكاملة، يقوم الذراع الآلي بفصل كابل الشحن وإعادته إلى موضعه دون الحاجة لتدخل السائق.

كما تتيح شاومي التحكم في العملية بالكامل عبر تطبيق للهواتف الذكية، حيث يمكن للمستخدم بدء الشحن عن بُعد طالما كانت السيارة متوقفة داخل نطاق عمل النظام.