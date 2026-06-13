النعيمات مستشار الامين العام لحزب عزم يحذر من المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

خبرني - حذر المستشار القانوني للأمين العام لحزب عزم، الأستاذ المحامي مهند النعيمات، من أي محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكداً أن هذه الوصاية تمثل ركناً أساسياً في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.

وأكد النعيمات أن الوصاية الهاشمية تحظى بشرعية تاريخية وقانونية ودولية، وأن أي محاولة للانتقاص منها أو تجاوزها تمثل تصعيداً خطيراً يمس استقرار المنطقة ويهدد فرص السلام العادل والشامل.

وأشار النعيمات إلى أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية، مؤكداً أن حماية المصالح الوطنية والمقدسات تمثل قضية راسخة في وجدان الشعب الأردني، وأن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية ودورها الراسخ في رعاية المقدسات.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية تحظى بإجماع شعبي واسع بين الأردنيين، الذين يرون فيها رمزاً للوحدة الوطنية والالتزام التاريخي تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشدداً على التفاف الشعب حول قيادته في القضايا المصيرية.

وبيّن النعيمات أن الوصاية الهاشمية تستند إلى أسس قانونية وتاريخية معترف بها، وأن أي مساس بها يعد انتهاكاً للاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، مؤكداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.

وفي ختام تصريحه، جدد النعيمات التأكيد على دعم الأردنيين للقيادة الهاشمية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به جلالة الملك في حماية المقدسات والدفاع عن حقوق الأمة في القدس الشريف.

عاش الأردن، وعاشت القيادة الهاشمية، حاملة لواء الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس