تحديد موعد مراسم توديع وتشييع علي خامنئي

خبرني - أعلنت لجنة إحياء ذكرى عروج الإمام آية الله علي الحسيني الخامنئي عن جدول مراسم التوديع والتشييع والدفن المقررة للراحل، وأكدت أن الاستعدادات جارية لإقامة مراسم واسعة النطاق.

وجاء في بيان اللجنة: "نعلم عموم أبناء الشعب الشريف وجميع المعزين بأن مراسم الوداع، وتشييع ومواراة الجثمان الطاهر لذلك الإمام المجاهد الشهيد، إلى جانب أفراد عائلته من الشهداء الأبرار: الدكتور مصباح الهدى باقري كني، والسيدة بشرى الحسيني الخامنئي، وزهراء حداد عادل، وزهراء محمدي كلبايكاني" ستقام وفق البرنامج الآتي:

يومي السبت 4 والأحد 5 يوليو 2026: مراسم توديع الجثمان الطاهر في مصلى الإمام الخميني في طهران.

يوم الاثنين 6 يوليو 2026: مراسم التشييع في طهران.

يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026: مراسم التشييع في مدينة قم.

يوم الخميس 9 يوليو 2026: مراسم التشييع في مشهد المقدسة والدفن في الروضة الملكوتية للإمام الرضا.

وأضافت اللجنة أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المراسم وبرنامجها الكامل للعموم في وقت لاحق.

واغتيل خامنئي في 28 فبراير 2026 إثر عملية عسكرية جوية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهدفت مجمعه الرئاسي في العاصمة طهران بـ 30 قنبلة دقيقة.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية مؤخرا عن بدء التجهيزات لإقامة مراسم عزاء وجنازة كبرى له ولأفراد عائلته الذين قضوا معه في نفس الهجوم، وذلك بعد تأجيلها لأشهر بسبب الظروف الأمنية ومسار المواجهة العسكرية.