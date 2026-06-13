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  • رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

  • 13 حزيران 2026
  • 14:50
رئيس وزراء باكستان من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

خبرني - قال رئيس الوزراء ​الباكستاني "شهباز شريف"، ‌اليوم السبت، إن الولايات ​المتحدة وإيران ​اتفقتا على إطار اتفاق ⁠سلام ينهي ​الحرب المستمرة منذ ​شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد ​التوصل إلى ​نص نهائي للاتفاق.

وذكر شريف ‌أن ⁠باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق ​والمتوقع ​في ⁠غضون الساعات الأربع ​والعشرين المقبلة، ​ويعقب ⁠ذلك محادثات على المستوى الفني ⁠خلال ​الأسبوع.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، إن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، معربا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن الاتفاق خلال الأيام المقبلة فور استكمال الإجراءات النهائية اللازمة.

وأوضح عراقجي أن ما وصفه بـ"مذكرة التفاهم" بات جاهزا تقريبا، كاشفا أن الوثيقة تتضمن بنودا تتصل بملفات إقليمية، بينها الحرب في لبنان. وأضاف أن طهران أبلغت الأطراف المعنية بأن إنهاء المواجهات يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، رجّح مسؤول أميركي رفيع المستوى، الجمعة، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاق مع إيران، مقدّرا فرص حدوث ذلك بما بين 80 و85 بالمئة.

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