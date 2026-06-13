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مصرع طيارين مصريين 2 وإصابة متدربة وفتح تحقيق عاجل

  • 13 حزيران 2026
  • 13:35
مصرع طيارين مصريين 2 وإصابة متدربة وفتح تحقيق عاجل

خبرني - أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الجمعة، وفاة طيار ومدرب في حادث تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة إحدى المتدربات، والتي تتلقى الرعاية الطبية حاليا.

وأشار البيان إلى توجيه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة للوزارة، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة.

وشدد الوزير وفق البيان، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، مؤكدا عدم التهاون في محاسبة أي تقصير قد تثبته التحقيقات.

وأكدت وزارة الطيران المدني التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفقا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية، ويضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

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