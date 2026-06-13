العراق.. ديالى تواجه أزمة مرورية قاتلة بأكثر من 200 ضحية

خبرني - تشهد محافظة ديالى العراقية تصاعدًا خطيرًا في حوادث السير، أسفر عن أكثر من 200 وفاة وآلاف الإصابات خلال نصف عام فقط.

وكشفت بيانات صحية في المحافظة عن ارتفاع مقلق في معدلات حوادث الطرق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في ظل استمرار غياب الالتزام بقواعد المرور وانتشار الدراجات النارية وعربات «التك تك» بشكل عشوائي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، إن المؤسسات الصحية في المحافظة تعاملت مع ما بين 3 إلى 4 آلاف حادث سير خلال النصف الأول من العام، في حصيلة تعكس حجم الأزمة المتفاقمة على الطرق.



وأضاف أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة أكثر من 200 شخص من مختلف الفئات العمرية، بينهم رجال ونساء وأطفال، ما يجعلها واحدة من أكثر الفترات دموية على الطرق في المحافظة.

وأوضح أن مستشفيي «بعقوبة العام» و«الخالص» سجلا أعلى معدلات استقبال للضحايا، خاصة على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وإقليم كردستان، والذي يشهد ضغطًا مروريًا وحوادث متكررة.

وأشار إلى أن أقسام الطوارئ، خصوصًا في فترات المساء، تعاني من اكتظاظ شديد نتيجة تزايد حوادث الدراجات النارية و«التك تك»، التي أصبحت أحد أبرز أسباب الفوضى المرورية في المنطقة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق أزمة أوسع، حيث تؤكد تقارير دولية أن حوادث الطرق تُعد من أبرز أسباب الوفاة عالميًا، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ما يعكس خطورة الوضع المروري في ديالى بشكل خاص.