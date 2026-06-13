موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

خبرني - يبحث عشاق الكرة العربية عن موعد مباراة قطر وسويسرا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2026، لرؤية أول منتخب عربي سيظهر في المونديال الحالي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية خاصة الجماهير القطرية نحو استاد ليفاي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث تنطلق مباريات المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي العنابي في تلك المواجهة بمنتخب سويسرا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كندا والبوسنة والهرسك.

موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب قطر مع منتخب سويسرا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026.

وتنطلق صافرة البداية بحسب التوقيتات المحلية للدول العربية على النحو التالي:

الدوحة ومكة المكرمة: الساعة 10:00 مساءً

أبوظبي: الساعة 11:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) الحقوق الحصرية لنسخة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد سويسرا

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 3

beIN 4K HDR



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وسويسرا عبر الإنترنت؟

للباحثين عن طرق رسمية وآمنة لمتابعة لقاء قطر وسويسرا في كأس العالم 2026، عبر الإنترنت ومن خلال الهواتف المحمولة أو الشاشات الذكية، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخيارات التالية:

تطبيق TOD: المنصة الرقمية الرسمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي ستبث كل مباريات المونديال مباشرة عبر باقاتها الخاصة بكأس العالم.

خدمة beIN CONNECT: تتيح للمشتركين في الشبكة متابعة البث المباشر للقنوات الناقلة عبر الأجهزة المختلفة بكل سهولة.