إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد بيع أسهم سبيس إكس

خبرني - حقق طرح أسهم شركة "سبيس إكس"، في بورصة ناسداك الأمريكية، نجاحاً لافتاً ليصبح أكبر اكتتاب في التاريخ، مما جعل مالكها إيلون ماسك، أول تريليونير في التاريخ، لتتجاوز ثروته الإجمالية تريليون دولار.

وتم بيع السهم في بداية التداول عند 150 دولاراً، ما رفع قيمة حصة ماسك في الشركة إلى أكثر من 766 مليار دولار.

وفي ختام تعاملات يوم الجمعة، أغلقت أسهم الشركة على ارتفاع كبير مقارنة بسعر الطرح الأولي، وكان هناك إقبال شديد على الأسهم من البداية وارتفع سعر السهم الواحد إلى 176 دولاراً خلال الساعتين الأوليين من التداول، واختتم الطرح يومه الأول من التداول بطريقة مثيرة، لينخفض السعر ويستقر السهم عند 160.95 دولاراً.

ويمثل سعر الإغلاق، البالغ نحو 161 دولاراً، ارتفاعاً بنحو 19 بالمئة مقارنة بالسعر الذي قدرته سبيس إكس لسهمها، التي توقعت بيع سهمها عند 135 دولاراً للسهم عند طرحها للاكتتاب.

مع ذلك، كان سعر الإغلاق أقل بكثير من بعض التقديرات الأولية للمحللين الذين توقعوا أن يصل سعر سهم سبيس إكس إلى 190 دولاراً عند بدء تداوله.

واستحوذت العملية على ثلاثة من شاشات العرض الرئيسية في ميدان تايمز سكوير، حيث راهن المستثمرون بقوة على مستقبل استكشاف الفضاء، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي.

لكن المحللين يؤكدون أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انحسار حماس اليوم الأول.

ويقول صامويل كير، المحلل في شركة ميرجرماركت، إنه كان يتوقع أن يكون السعر أعلى بنسبة 20 بالمئة على الأقل من تقديرات سبيس إكس. لكن الاختبار الحقيقي للشركة يكمن في أداء سهمها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويضيف كير لبي بي سي: "إن السؤال المتعلق بشركة سبيس إكس لا يتعلق كثيراً بالتداول الفوري بعد الاكتتاب العام الأولي، بل يتعلق أكثر بكيفية ثبات السعر على المدى الطويل".

كشفت مؤشرات التداول عن أن مستثمري سوق الأسهم باعوا أسهمهم في شركات التكنولوجيا الكبرى ذات السيولة العالية "ماجنت 7"، ويشير هذا المصطلح إلى شركات ألفابت (المالكة لغوغل)، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وحتى تسلا، لشراء أسهم سبيس إكس.

وشهدت أسهم تسلا ومايكروسوفت وآبل وأمازون تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة، بينما ظلت أسعار أسهم ميتا، وألفابت، وإنفيديا مستقرة نسبياً.

وأصبحت "سبيس إكس" الشركة المتخصصة في السفر إلى الفضاء، من بين أكثر خمس شركات قيمة في العالم، واشترى أسهمها حسابات وصناديق استثمارية كبيرة.

ولم يكن ماسك الوحيد الذي جنى أرباحاً طائلة من هذا الطرح يوم الجمعة، فقد حصدت البنوك الاستثمارية التي ساهمت في طرح الشركة للاكتتاب 500 مليون دولار أمريكي كرسوم.

وكان أبرز المساهمين بنك غولدمان ساكس، الذي يُقال إن رئيسه التنفيذي ديفيد سولومون حصل على الصفقة من خلال التواصل المباشر مع ماسك، إلى جانب بنك مورغان ستانلي. ومن المتوقع أن يحصل كل منهما على 100 مليون دولار أمريكي. أما بنك أوف أمريكا وسيتي غروب وجي بي مورغان تشيس، فستحصل كل منها على حوالي 75 مليون دولار أمريكي كرسوم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك وضع شروطاً أمام الشركات المالية للمشاركة في تنظيم طرح الأسهم منها شراء اشتراكات في برنامج الدردشة الآلي المثير للجدل "غروك" Grok.

ارتفعت ثروة ماسك الإجمالية، حتى يوم الجمعة فقط، إلى حوالي 1.05 تريليون دولار، بعد إضافة حصته في شركة تسلا، التي تبلغ حوالي 280 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستخدمها لتحقيق حلمه في الوصول إلى المريخ، والبداية ستكون ببناء قواعد قمرية، وفي نهاية المطاف استعمار المريخ.

والمعروف أن سبيس إكس تطلق غالبية الأجسام التي تصل إلى المدار، وقد أعادت إطلاق معززات فالكون 9 عشرات المرات بنجاح، وتحافظ على نسبة نجاح تتجاوز 99 بالمئة. هذه ثورة حقيقية في الوصول الرخيص والموثوق إلى مدار أرضي منخفض.

وحطم ماسك رقماً قياسياً آخر، ليصبح أغنى من إجمالي ثروات خمسة مليارديرات بعده في القائمة مجتمعين. لكنه كان يؤكد سابقاً أنه يعيش حياة بسيطة بعيدة عن الأضواء، باستثناء الطائرات الخاصة وسيارة مستوحاة من مركبة غواصة.

ورغم امتلاكه محفظة عقارية تضم سبعة قصور مزودة بمسابح وملاعب تنس وقاعة احتفالات، إلا أن ماسك غير رأيه في عام 2020، حيث غرد حينها بأنه "لن يمتلك منزلاً"، وسيكرس جهوده "للمريخ والأرض".

وفي عام 2021، غرد ماسك بأن "منزله الرئيسي" عبارة عن مسكن متواضع مبني بطريقة التجهيز السابق، كلفه حوالي 50 ألف دولار، ويقع في أقصى جنوب ولاية تكساس.

ويمتلك ماسك مجموعة ضخمة من الطائرات الخاصة والسيارات الفريدة، من بينها سيارة تتحول إلى غواصة. وقد ظهرت سيارة لوتس إسبريت موديل 1976 التي قادها جيمس بوند في فيلم "الجاسوس الذي أحبني" عام 1977.

من هو التريليونير التالي؟

بعد أن أصبح إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار، وتوسيع الفجوة بينه وبين بقية أثرياء العالم، برز تساؤل بشأن هوية المرشح التالي ليصبح التريليونير الجديد؟ ومتى سيتحقق هذا؟

وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، يأتي بعده في قائمة أغنى أغنياء العالم لاري بيغ بثروة تبلغ 304 مليارات دولار، وسيرغي برين، بحوالي 283 مليار دولار، وكلاهما مؤسس شركة غوغل.

ويأتي بعدهما في القائمة جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة صافية تبلغ 262 مليار دولار. وببرزت أسماء عديدة كمرشحين محتملين لبلوغ عتبة التريليون دولار خلال هذا العقد، من بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ومارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك.

ولكن حتى يوم الجمعة، لم يصل أي ملياردير إلى ما يقرب من نصف ثروة ماسك، مما يجعل المنافسة على لقب ثاني تريليونير مفتوحة على مصراعيها، وقد تستغرق وقتاً طويلاً.