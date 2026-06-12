نتنياهو: طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا

خبرني - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه طالما بقي في منصب رئيس وزراء إسرائيل، فإن إيران لن تتمكن أبدا من امتلاك سلاح نووي.

وشدد نتنياهو في تصريحات له على وجود توافق كامل بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الملف الحيوي.

وقال إنه يخوض منذ أكثر من 30 عاما معركة دبلوماسية وسياسية مستمرة، وأنه كان دائما في طليعة النضال الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني، وذلك بهدف منع طهران من امتلاك أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لولا هذا النضال الطويل والمتواصل الذي خاضته إسرائيل ودعّمته دول عديدة، لكانت إيران قد امتلكت منذ زمن بعيد قنابل نووية كانت ستستخدمها من أجل تدمير إسرائيل، على حد تعبيره.

وشدد نتنياهو على أن إيران تعمل بشكل منهجي وعلني من أجل تدمير دولة اليهود، معتبراً أنه يكرس حياته كلها من أجل منع النظام الإيراني من تحقيق هذا الهدف الخطير.

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحاته بالتأكيد مجدداً على أنه طالما بقي في منصب رئيس وزراء إسرائيل، فإن إيران لن تحقق حلمها النووي، ولن تتمكن من تدمير إسرائيل.