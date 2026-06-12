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  • الأمن السوري يعتقل معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد الأسد

الأمن السوري يعتقل معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد الأسد

  • 12 حزيران 2026
  • 19:04
الأمن السوري يعتقل معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد الأسد

خبرني - ألقت السلطات الأمنية في سوريا القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) في عهد النظام السابق.

ويواجه الرجب اتهامات تتعلق باعتباره من أبرز المسؤولين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في حي الحجر الأسود، ومدينتي داريا ومعضمية الشام إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا.

وذكر بيان وزارة الداخلية السورية بأن عملية القبض عليه جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته ومحاولاته التواري عن الأنظار والإفلات من الملاحقة القانونية مشيرة إلى مواصلة الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

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