المغرب.. سجن 15 شابا من (جيل زد) والإفراج عن 3 آخرين مع وقف التنفيذ

خبرني - أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المغربية، أحكامها النهائية في قضية مجموعة من الشباب الذين كانوا قد تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات "حركة جيل زد".

وقضت المحكمة، في تفصيل أحكامها، بأن يبقى ثلاثة شبان كانوا متابعين في حالة سراح، حيث حكم عليهم بعقوبة حبسية محددة بسنة واحدة مع وقف التنفيذ، مما يعني أنهم لن يدخلوا السجن.

وفي المقابل، قضت المحكمة بحق 13 شخصا آخرين بعقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر نافذة، وهو ما يعني أن هؤلاء سيغادرون السجن بالفعل لأنهم قضوا معظم هذه المدة أثناء التحقيق والاحتجاز السابق للمحاكمة.

أما بالنسبة لمتهمين اثنين إضافيين، فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحقهما بالسجن لمدة تسعة أشهر نافذة، وبالتالي فمن المتوقع أن يغادرا المؤسسة السجنية بعد أسبوعين فقط من الآن.

يذكر أنه كان قد تمت متابعة 18 شابا في هذا الملف القانوني، والذين تم توقيفهم أصلاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار في الدار البيضاء، وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي قادتها حركة تعرف باسم "حركة جيل زد 212".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد اتخذ قرارا بمتابعة جميع هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال، وذلك بتهم تتعلق بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور، في حين تمت متابعة آخرين بتهم إضافية مثل استهلاك المخدرات.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، كانت مصالح الفرقة الولائية للأمن في الدار البيضاء قد أوقفت 21 شابا ممن كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات التي وقعت ليلة يوم الأحد الموافق 28 من شهر سبتمبر الماضي، حيث قاموا بغلق الطريق السيار في العاصمة الاقتصادية للمغرب.