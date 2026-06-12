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بعد استبعاد الحكم الصومالي.. ترمب يثير الجدل بتصريحاته حول زوار كأس العالم 2026

  • 12 حزيران 2026
  • 02:25
بعد استبعاد الحكم الصومالي ترمب يثير الجدل بتصريحاته حول زوار كأس العالم 2026

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السلطات الأمريكية تعمل على ضمان دخول "الأجانب المناسبين" فقط إلى الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تصريح ترمب ردا على المخاوف التي أثيرت بشأن تشديد إجراءات منح التأشيرات للزوار الراغبين في حضور مباريات البطولة، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية تتخذ التدابير اللازمة لتنظيم دخول الجماهير الأجنبية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول سهولة وصول المشجعين والمسؤولين الرياضيين إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول البلاد رغم أنه كان مرشحا للعمل في مباريات البطولة.

كما أثارت مخاوف أمنية أخرى الجدل مؤخرا، بعدما شهدت منطقة قريبة من مقر إقامة منتخب إنجلترا في مدينة كانساس سيتي حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة تسعة أشخاص.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، في أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا.

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