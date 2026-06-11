هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟

خبرني - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، في المنطقة العربية والعالم مساء الخميس 11 أيار/مايو ، انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم ، والتي تستضيفها ثلاث دول بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، إذ تستضيف كل من، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك منافسات كأس العالم لهذا العام ، من الـحادي عشر من يونيو حزيران الجاري، وحتى التاسع عشر من يوليو تموز القادم .

ثلاث حفلات منفصلة

للمرة الأولى سينطلق كأس العالم لكرة القدم 2026، عبر ثلاث حفلات منفصلة، تنظمها الدول الثلاث المستضيفة للمونديال، بالتزامن مع انطلاق المباريات على أرضها، في حين قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن المغنية الكولومبية (شاكيرا )، ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم لهذا العام، وهي "داي داي" في حفل الافتتاح الذي سيقام في المكسيك.

وستنضم (شاكيرا ) ، إلى المغني النيجيري (بورنا بوي)، في حفل الافتتاح ، الذي يقام على استاد (أزتيكا) في مكسيكو سيتي، كما سيشارك بالحفل أيضا النجم الكولومبي (خوتا بالفين) والمغنية (تايلا )من جنوب إفريقيا.

ويشارك في كأس العالم هذا العام، ثمانية منتخبات عربية، هي منتحبات، مصر و المغرب و تونس والجزائر و الأردن والعراق والسعودية، وقطر التي استضافت النسخة الأخيرة من المونديال عام 2022، وفاز به المنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخب الفرنسي.

وتأتي بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام، على وقع حرب متواصلة في الشرق الأوسط، تنخرط فيها بشكل أساسي، واحدة من الدول الثلاث المنظمة للبطولة وهي الولايات المتحدة ، في وقت يأمل فيه عشاق كرة القدم، أن يلتقطوا أنفاسهم لفترة البطولة، للاستمتاع باللعبة بعيدا عن أجواء الحرب والتوترات .

انتقادات لأمريكا

ولربما جاءت الأخبار الأكثر احباطا، فيما يتعلق بانطلاق هذه البطولة، من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتضن معظم المباريات، إذ عبر كثيرون عن الاستياء من الإجراءات الأمنية وإجراءات الترحيل، التي اتبعتها السلطات الأمريكية، تجاه بعض من المشاركين في البطولة، في ظل شكاوى من قبل الجمهور، الذي كان يرغب في حضور مباريات فريقه في الأراضي الأمريكية، من عدم حصوله على تأشيرات الدخول .

وكانت قضية الحكم الصومالي عمر عرتان، من أبرز القضايا التي أثارت جمهور كرة القدم، بشأن التنظيم الأمريكي، إذ أعيد عمر عرتان، الذي كان من المقرر أن يشارك في تحكيم مباريات البطولة إلى بلاده، عقب منعه من دخول الولايات المتحدة ، عبر مطار ميامي الدولي، رغم حيازته جواز سفر دبلوماسي، وتأشيرة دخول للولايات المتحدة.

من جانبها بررت الولايات المتحدة، استبعاد عمر عرتان، من المشاركة في تحكيم بطولة كأس العالم، ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية، بـ "مشكلات تتعلق بالتدقيق في خلفيته" ووجود "شبهات أمنية".

يعاملونهم كمجرمين

وفي سياق الجدل، بشأن الانتقادات للإجراءات الأمنية الأمريكية، عنونت صحيفة (مترو) ، البريطانية الشعبية قائلة "الولايات المتحدة متهمة بمعاملة فرق كأس العالم كـ"مجرمين". وقالت في التفاصيل إن الولايات المتحدة، تعرضت لانتقادات لاذعة، بسبب تقارير تفيد بإخضاع لاعبي، منتخبي السنغال وأوزبكستان لكرة القدم، لتفتيشات أمنية "مهينة" قبل انطلاق كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي السنغال، تعرضوا لتفتيش دقيق لحقائبهم في المطار، بينما واجه لاعبو أوزبكستان، كلابًا بوليسية وأجهزة لكشف المعادن، عند وصولهم إلى مقر تدريبهم، بعد اجتيازهم التفتيشات الأمنية في المطار.

غير أنه وعلى قدر الأخبار المتواترة، عن الجوانب السلبية في عملية التنظيم من الولايات المتحدة، فإن كثيرين يعولون على أجواء مختلفة، في كل من كندا والمكسيك، الدولتين المشاركتين في تنظيم البطولة هذا العام.

وكانت بيانات قد كشفت، عن تفوق المدن الكندية والمكسيكية، المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 ، في معدلات الحجوزات الفندقية المبكرة، مقارنة بنظيراتها الأمريكية، رغم استضافة الولايات المتحدة العدد الأكبر من مباريات البطولة.

كيف تتوقعون الاحتفالات بانطلاق كأس العالم الليلة؟

ما الذي تختلف فيه هذه البطولة برأيكم عن سابقاتها؟

وكيف ترون تجربة تنظيم البطولة في ثلاث دول؟

هل تتوقعون أن تريحكم فترة البطولة من متابعة أخبار التوترات والحرب؟

ما تقييمكم للانتقادات التي تتعرض لها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع الفرق المشاركة على أراضيها؟

لماذا ينكر البعض على الولايات المتحدة تركيزها على الجانب الأمني؟

إذا كانت لديكم الفرصة لمتابعة بطولات كأس العالم على الأرض فأي الدول الثلاثة المنظمة تفضلونها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 12 حزيران / يونيو.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

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