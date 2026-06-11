بعد 35 عاماً من العطاء.. إحالة العميد الدكتور محمد العبادي إلى التقاعد

خبرني - أعلن العميد المتقاعد الدكتور محمد عودة العبادي إحالته إلى التقاعد بعد مسيرة عسكرية امتدت 35 عاماً في جهاز الأمن العام، خدم خلالها الوطن والقيادة الهاشمية في عدد من المواقع والوحدات الأمنية والإدارية.

وقال العبادي في رسالة وداعية إن سنوات خدمته كانت مصدر فخر واعتزاز، مؤكداً أنه تشرف بخدمة الوطن وقيادته الحكيمة والعمل إلى جانب زملائه في مختلف وحدات الأمن العام.

وأشار إلى أنه تنقل خلال مسيرته المهنية بين إدارة الإقامة والحدود، والدائرة المالية، وإدارة المشتريات، وصولاً إلى مديرية الإسناد اللوجستي، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الزملاء الذين شاركوه مسيرة العمل والعطاء.

وثمّن العبادي جهود رجال الأمن العام، مشيداً بما يقدمونه من تضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية.

وأكد أنه سيبقى جندياً وفياً لوطنه وقيادته الهاشمية، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.