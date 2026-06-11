*
الجمعة: 12 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • بعد 35 عاماً من العطاء.. إحالة العميد الدكتور محمد العبادي إلى التقاعد

بعد 35 عاماً من العطاء.. إحالة العميد الدكتور محمد العبادي إلى التقاعد

  • 11 حزيران 2026
  • 20:07
بعد 35 عاماً من العطاء إحالة العميد الدكتور محمد العبادي إلى التقاعد

خبرني - أعلن العميد المتقاعد الدكتور محمد عودة العبادي إحالته إلى التقاعد بعد مسيرة عسكرية امتدت 35 عاماً في جهاز الأمن العام، خدم خلالها الوطن والقيادة الهاشمية في عدد من المواقع والوحدات الأمنية والإدارية.

وقال العبادي في رسالة وداعية إن سنوات خدمته كانت مصدر فخر واعتزاز، مؤكداً أنه تشرف بخدمة الوطن وقيادته الحكيمة والعمل إلى جانب زملائه في مختلف وحدات الأمن العام.

وأشار إلى أنه تنقل خلال مسيرته المهنية بين إدارة الإقامة والحدود، والدائرة المالية، وإدارة المشتريات، وصولاً إلى مديرية الإسناد اللوجستي، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الزملاء الذين شاركوه مسيرة العمل والعطاء.

وثمّن العبادي جهود رجال الأمن العام، مشيداً بما يقدمونه من تضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية.

وأكد أنه سيبقى جندياً وفياً لوطنه وقيادته الهاشمية، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.

بعد 35 عاماً من العطاء.. إحالة العميد الدكتور محمد العبادي إلى التقاعد

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن يحتفل بذكرى الاستقلال الـ80 في جاكرتا بحضور رسمي ودبلوماسي واسع
الأردن يحتفل بذكرى الاستقلال الـ80 في جاكرتا بحضور رسمي ودبلوماسي واسع
  • 2026-06-11 18:54
رسالة شكر وتقدير من مستثمر في منطقة الحسين التنموية للأمن العام لسرعة الأستجابة في تقديم الخدمة
رسالة شكر وتقدير من مستثمر في منطقة الحسين التنموية للأمن العام لسرعة الأستجا...
  • 2026-06-11 17:41
‏ Gojo تحصل على الترخيص وتفتح أبوابها للكباتن 
‏ Gojo تحصل على الترخيص وتفتح أبوابها للكباتن 
  • 2026-06-11 16:41
بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026
بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026
  • 2026-06-11 15:20
توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة نهر الأردن وشركة فجر للغاز الطبيعي لدعم برامج التمكين المجتمعي في العقبة
توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة نهر الأردن وشركة فجر للغاز الطبيعي لدعم برامج ا...
  • 2026-06-11 14:08
نقابة المقاولين تحتفل بعيد الاستقلال الـ80 ويوم الجيش والجلوس الملكي
نقابة المقاولين تحتفل بعيد الاستقلال الـ80 ويوم الجيش والجلوس الملكي
  • 2026-06-11 12:54