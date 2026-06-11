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انخفاض أغلب بورصات الخليج مع اتساع التوتر الأمريكي الإيراني

  • 11 حزيران 2026
  • 17:47
انخفاض أغلب بورصات الخليج مع اتساع التوتر الأمريكي الإيراني

خبرني - شهدت أسواق الخليج جلسة متباينة، اليوم الخميس، غلب عليها التراجع بعد الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، وسط تحذير الرئيس دونالد ترامب من احتمال توسيع الهجمات ما لم يُبرم اتفاق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران لليوم الثاني، بعد موجة تصعيد بدأت هذا الأسبوع عقب إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز. وردت الولايات المتحدة بضربات داخل إيران، فيما استهدفت إيران قواعد أمريكية في المنطقة. كما أغلقت طهران مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية.

وفي حركة الأسواق، انخفض مؤشر دبي الرئيس 0.4%، متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية 2.4%، بينما هبط مؤشر أبو ظبي 0.3%. كما خسر مؤشر قطر 0.3%، مع نزول سهم بنك قطر الوطني 1.5%.

وقال جوزيف ضاهرية، العضو المنتدب في شركة "تيك ميل"، إن المشهد الجيوسياسي ما زال يضغط على شهية المخاطرة، لكن استمرار الحديث عن المسار الدبلوماسي خفف نسبيا من حدة التراجع، رغم بقاء احتمالات التصعيد مرتفعة.

أما السوق السعودية، فتمكنت من استعادة خسائرها المبكرة وأغلقت على ارتفاع 0.3%، بدعم من صعود سهم أرامكو 0.4%.

وسجلت بقية الأسواق الخليجية أداء سلبيا محدودا، إذ انخفض مؤشر البحرين 0.2%، والكويت 0.1%، وعُمان 0.2%. كما تراجع المؤشر الرئيسي في مصر 0.9% خارج منطقة الخليج.

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