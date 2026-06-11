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ترمب يكشف ما دفعته أمريكا من أموال على قصف إيران في الليلة الماضية

  • 11 حزيران 2026
  • 17:45
ترمب يكشف ما دفعته أمريكا من أموال على قصف إيران في الليلة الماضية

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث تلفزيوني، إن الجيش الأمريكي قصف إيران في ليلة الأربعاء إلى الخميس بذخيرة بلغت قيمتها 250 مليون دولار.

 وأضاف الرئيس الأمريكي في حديث على الهواء أدلى به لقناة Fox News التلفزيونية: "لقد أسقطنا عليهم وابلا بقيمة 250 مليون دولار الليلة الماضية. لقد كان ذلك ضربا من الجنون التام".

شهدت الساعات الماضية جولة عنيفة من الضربات العسكرية المتبادلة بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية، مما يهدد بتأجيج "حرب إيران 2026" وتقويض الهدنة الهشة التي بدأت في أبريل الماضي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء الخميس بدء ضربات جوية على إيران. وردّت طهران بضربات على قواعد أمريكية. وأعلن ترامب لاحقاً عن ضربات جديدة على إيران، قال إنها ستبدأ مساء الجمعة وستكون أشدّ وطأة من سابقاتها.

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