إعلام أميركي: استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران

خبرني - ذكرت قناة "سي إن إن" CNN، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن المفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق.

ووفقاً لما نقلته القناة، فإن المناقشات مستمرة على الرغم من الضربات الأميركية على إيران، والضربات الإيرانية على أهداف أميركية في الشرق الأوسط.

قالت ثلاثة مصادر إيرانية لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إنه تم تكثيف الجهود المبذولة لكي تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار عدة مرات منذ سريان وقف إطلاق النار المؤقت، حتى مع سعي المفاوضين دون جدوى لإنهاء الحرب، التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وقال ترامب مراراً إن الاتفاق وشيك رغم غياب مؤشرات على إحراز تقدم، وهدد في الوقت نفسه باستئناف القصف.

وفي وقت مبكر من أمس الأربعاء، استهدف الجيش الأميركي الدفاعات الجوية ومواقع الرادار حول مضيق هرمز بعد إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أميركية يوم الاثنين بالقرب من الممر المائي الاستراتيجي.

وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على قواعد أميركية في الأردن والكويت والبحرين. وقال مسؤول أميركي إنه لم تقع أضرار كبيرة.

وأودت الحرب بحياة الآلاف وعطلت ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال لترتفع الأسعار بشكل حاد.

وأغلقت إيران المضيق في حين تواصل الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية.



