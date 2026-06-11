الشرطة المصرية توقف لاجئاً سودانياً بعد مشادة مع مجند في مترو القاهرة - فيديو

خبرني - ألقت الشرطة المصرية القبض على لاجئ سوداني أثار جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد فيديو له رفقة مجند مصري بالقوات المسلحة داخل محطة لمترو الأنفاق.

ونشرت وزارة الداخلية، على صفحتها بمنصة فيسبوك تفاصيل الواقعة، دون الإشارة إلى جنسية الشاب، قائلة: "كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشادة كلامية بين مجند يرتدى الملابس العسكرية وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول".

وأوضحت أنه "بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجاري تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق العباسية بالقاهرة، من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (يحمل جنسية إحدى الدول) لتعديه على المجند المذكور بالسب على سبيل المزاح".

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وأثار الفيديو تفاعلا واسعا للغاية وسط تساؤلات حول تفاصيل الواقعة بعدما أظهر الفيديو إيقاف المجند للشاب السوداني وإصراره على تسليمه للشرطة بسبب تصرفات مريبة.

وقال أحد متداولي الفيديو: "لاجئ حب يستظرف مع فرد من أبطال الجيش المصري ويسأل المجند أسئلة مينفعش يسألها، وبعدها بطل القوات المسلحة راح ماسكه، الولد حب يهرب وترك شنطته وموبايله، كان فاكر إن الجيش عندنا بيهزر".

وكانت المزاعم المتداولة تقول إن الشاب السوداني كان يسأل المجند عن أمور حساسة مثل تفاصيل خدمته العسكرية ومكان وحدته وتفاصيل عسكرية أخرى.