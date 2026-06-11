مكمل غذائي لصحة المفاصل قد يسرّع الإصابة بالخرف

خبرني- حذّرت دراسة جديدة أجراها علماء الأعصاب في جامعة فلوريدا من أن تناول الغلوكوزامين، وهو مكمل غذائي لدعم صحة المفاصل، قد يسرّع تطور ضعف الإدراك الخفيف إلى الخرف.

حلل الباحثون بيانات طبية لمرضى خلال الفترة من 2012 إلى 2024، فتبين أن نحو 8% من الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي كانوا يتناولون الغلوكوزامين، وبعد احتساب عوامل مثل العمر والجنس، تبين أن هؤلاء المرضى كانوا أكثر عرضة بنسبة 25% لتطور حالتهم نحو الخرف مقارنة بغيرهم، كما لوحظت زيادة في مخاطر الوفاة بين مرضى الخرف الذين تناولوا المكمل.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى وجود ارتباط إحصائي وليس دليلا قاطعا على العلاقة السببية، وأظهرت تجارب إضافية أُجريت على الفئران وتحليل عينات من أدمغة بشرية أن الغلوكوزامين يعزز عمليات تعديل السكريات في البروتينات، والتي تزداد بشكل مفرط في مرض ألزهايمر، مما قد يلحق الضرر بالخلايا العصبية ويضعف الذاكرة.

وأشار العلماء إلى أن الغلوكوزامين ينتقل بسهولة إلى أنسجة الجسم، بما فيها الدماغ، ويؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين هم أصلا في مجموعة خطر الإصابة بالخرف، بينما لم يُلاحظ تأثير يذكر لدى الأصحاء، ودعوا لإجراء المزيد من الدراسات السريرية لتقييم تأثيراته على تطور الخرف، وإمكانية اعتباره عامل خطر لدى المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي.