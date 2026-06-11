راقصة مصرية تفجر أزمة جديدة ضد صبري نخنوخ ومطرب شهير

خبرني - تقدمت الراقصة شمس، ببلاغ جديد ضد رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في قضايا "بلطجة" وغسيل أموال.

واتهمت الراقصة شمس، نخنوخ وطليقها المطرب سعد الصغير باختطافها وإجهاضها، قائلة: "خطفوني وبهدلوني ومكنتش قادرة اتكلم، محدش كان قادر عليهم"، على حد قولها.

والأربعاء، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تتعلق باتهامه بغسل الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ مع آخرين إلى أساليب متعددة لإخفاء طبيعة الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وقررت النيابة التحفظ على أموال نخنوخ والمتهمين الآخرين، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وبدأت قضايا نخنوخ إثر بلاغ تقدم به أصحاب معرض سيارات فاخرة بالقاهرة الجديدة، اتهموا فيه نخنوخ وآخرين بالاعتداء عليهم وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة خلال مشاجرة داخل المعرض.

وخلال سير التحقيقات أعلنت النيابة العامة ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة وأدوات أخرى خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالقضية، كما وجهت اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي لممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ باستخدام القوة والتهديد.

وشهدت القضية خلال الأيام الماضية تطورات متلاحقة بعدما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من المتهمين، تشمل الحسابات البنكية والأسهم والعقارات والسيارات، مع منعهم من التصرف فيها وحظر سفرهم خارج البلاد.

كما توسعت التحقيقات لتشمل شبهة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، في إطار ما وصفته النيابة بالتحقيقات المالية الموازية للقضية الجنائية الأصلية.