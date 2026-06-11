انضموا إلى إسرائيل.. نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين

خبرني - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأربعاء- اللبنانيين إلى الانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح "رهينة" بيد الحزب، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو، في رسالة مصورة وجهها إلى اللبنانيين: "إسرائيل ليست في حالة حرب معكم، نحن في حالة حرب مع حزب الله الذي احتجز بلدكم رهينة.. إسرائيل تريد السلام معكم، مع لبنان".

وأضاف "اصنعوا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا. وبمجرد تفكيك حزب الله، ستكون الاحتمالات لا حصر لها، وستكون هائلة جدا".

خسائر الاحتلال

بموازاة ذلك، واصل حزب الله تصديه للاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان عبر عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة التي كبدت الاحتلال خسائر كبيرة في صفوف جنوده ومعداته.

وأعلن الحزب -اليوم الأربعاء- تنفيذ 10 هجمات على مواقع وآليات وجنود للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بينها آلية نقل، قال إنها كانت "محملة بممتلكات منازل مدنيين يسرقها الجنود" في بلدة القنطرة، مشيرا إلى أن الآلية احترقت مدة ساعة بعد إصابتها.

وقال في بيانات متفرقة إنه استهدف بخمس هجمات تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، وفي محيط بلدة يحمر الشقيف، عبر صليات صاروخية وقذائف مدفعية أطلقت على دفعات.

وأشار الحزب إلى استهداف خيمة يتموضع فيها جنود إسرائيليون قرب مجرى النهر عند أطراف بلدة زوطر الشرقية بواسطة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل".

كما قال إنه استهدف آلية اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمسيّرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي هجوم آخر، أعلن الحزب استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصليات صاروخية.

اعتداءات متواصلة

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الذي بدأ في 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم مُدِّد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.



والأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، إلى 3696 قتيلا و11413 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة في عامي 2023 و2024، وقد تقدمت خلال العدوان الراهن مسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.