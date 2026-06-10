*
الاربعاء: 10 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إيران تتهم واشنطن بإفشال الجهود الدبلوماسية عبر الضربات العسكرية

إيران تتهم واشنطن بإفشال الجهود الدبلوماسية عبر الضربات العسكرية

  • 10 حزيران 2026
  • 12:34
إيران تتهم واشنطن بإفشال الجهود الدبلوماسية عبر الضربات العسكرية

خبرني - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، الولايات المتحدة بإلحاق "ضرر" بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت جنوب إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية "للأسف، تلحق الولايات المتحدة ضررا بهذه العملية الدبلوماسية من خلال رسائلها المتناقضة، وتغييراتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله، من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار".

وأضاف "أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

10 قتلى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى
10 قتلى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى
  • 2026-06-10 15:42
ترمب : اصدرت أوامرا بتوجيه ضربات جديدة لمواقع في ايران
ترمب : اصدرت أوامرا بتوجيه ضربات جديدة لمواقع في ايران
  • 2026-06-10 15:37
أردوغان: هجمات إسرائيل على سورية ولبنان تهدد تركيا أيضا
أردوغان: هجمات إسرائيل على سورية ولبنان تهدد تركيا أيضا
  • 2026-06-10 15:06
حزب الليكود يعلن اعتزام نتنياهو الترشح لخوض الانتخابات
حزب الليكود يعلن اعتزام نتنياهو الترشح لخوض الانتخابات
  • 2026-06-10 14:58
ترمب: طهران ستدفع ثمن تأخرها بالتفاوض ومن المحتمل أن آمر بشن ضربات جديدة
ترمب: طهران ستدفع ثمن تأخرها بالتفاوض ومن المحتمل أن آمر بشن ضربات جديدة
  • 2026-06-10 14:57
الولايات المتحدة تتوقّع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027
الولايات المتحدة تتوقّع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027
  • 2026-06-10 12:47