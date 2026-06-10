إيران تتهم واشنطن بإفشال الجهود الدبلوماسية عبر الضربات العسكرية

خبرني - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، الولايات المتحدة بإلحاق "ضرر" بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت جنوب إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية "للأسف، تلحق الولايات المتحدة ضررا بهذه العملية الدبلوماسية من خلال رسائلها المتناقضة، وتغييراتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله، من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار".

وأضاف "أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض".