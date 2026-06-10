الوهم الأكبر: هل ما زالت الجامعة الطريق الوحيد للنجاح؟

ثمة أفكار لا تُناقش بقدر ما تُورَّث، أفكار تتسلل إلى وعينا منذ الطفولة حتى تبدو حقائق مطلقة لا تقبل الشك، ومن بين أكثر هذه الأفكار رسوخًا في مجتمعاتنا أن الجامعة هي البوابة الوحيدة نحو النجاح، وأن الحصول على الشهادة الجامعية يمثل الخطوة الحاسمة نحو المستقبل المهني والاجتماعي.

لكن السؤال الذي يستحق الجرأة الكافية لطرحه هو: هل نحن أمام حقيقة موضوعية، أم أمام تصور اجتماعي استمر تداوله حتى اكتسب حصانة ضد النقد؟

في الماضي، كان هذا الاعتقاد يستند إلى واقع اقتصادي مختلف؛ إذ كانت الشهادة الجامعية تمثل موردًا نادرًا يمنح صاحبها ميزة تنافسية واضحة، أما اليوم فقد تغيرت معادلات المعرفة والعمل والإنتاج بصورة جذرية، بينما بقيت قناعاتنا التعليمية حبيسة منطق يعود إلى عقود مضت.

أزمة الشهادة أم أزمة التصور؟

ليس من الدقة القول إن الجامعات فشلت، كما أنه ليس من الحكمة الادعاء أن الشهادات فقدت قيمتها، فالقضية أعمق من ذلك بكثير، إذ تتمثل المشكلة الحقيقية في الخلط بين "التعليم" و"الاعتماد على التعليم وحده"، فلقد تحول التعليم الجامعي في كثير من الأحيان من وسيلة لبناء المعرفة إلى غاية بحد ذاته، وأصبحت الشهادة هدفًا نهائيًا بدل أن تكون نقطة انطلاق.

إن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس: "هل الجامعة مهمة؟"، بل: "هل تكفي الجامعة وحدها؟"

وهنا تكمن نقطة التحول الفكرية، فالاقتصاد المعاصر لا يكافئ المعرفة النظرية فحسب، بل يكافئ القدرة على توظيفها، وتحويلها إلى قيمة مضافة، ومشاريع، وحلول، وابتكارات، وفي عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد المعلومة هي مصدر القوة، لأن الوصول إليها أصبح متاحًا للجميع، وإنما أصبحت القدرة على تحليلها وتطبيقها وإعادة إنتاجها هي الميزة الحقيقية.

ويواجه كثير من الخريجين صدمة مؤلمة عند دخول سوق العمل، ليس لأنهم غير متعلمين، بل لأنهم اكتشفوا أن السوق لا يبحث دائمًا عما تعلموه، بل عما يستطيعون فعله.

وهنا تظهر فجوة خطيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الواقع الاقتصادي.

فالعديد من المؤسسات لم تعد تسأل فقط عن التخصص أو المعدل، بل عن الخبرة العملية، والمهارات الرقمية، والقدرة على حل المشكلات، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتفكير النقدي، والمرونة في التعلم المستمر.

بمعنى آخر، لم يعد السؤال: "ماذا درست؟" بل أصبح: "ماذا تستطيع أن تقدم؟"

وهذه النقلة الفكرية تفرض علينا إعادة تعريف النجاح الأكاديمي نفسه، ولعل أحد أكثر الأسئلة إزعاجًا للنظام التعليمي التقليدي هو السؤال التالي:

هل ما زلنا نُعِدّ الشباب للبحث عن وظيفة، بينما يتحول العالم نحو صناعة الفرص وخلقها؟

لقد أنتجت الثورة الرقمية جيلًا كاملًا من رواد الأعمال والمبتكرين وصناع المحتوى والمبرمجين الذين استطاعوا بناء مسارات مهنية مؤثرة خارج القوالب التقليدية، وليس معنى ذلك أن الجامعة غير مهمة، بل يعني أن النجاح لم يعد حكرًا على طريق واحد.

فالخطر الحقيقي لا يكمن في دخول الجامعة، وإنما في إقناع الطالب أن الجامعة هي نهاية الطريق وليست بدايته.

نحو نموذج جديد للنجاح

إن التحدي الذي يواجه الجامعات اليوم ليس الحفاظ على مكانتها فحسب، بل إعادة تعريف دورها.

فالجامعة الناجحة في القرن الحادي والعشرين ليست تلك التي تمنح أكبر عدد من الشهادات، بل تلك التي تخرّج أفرادًا قادرين على التفكير، والتكيف، والابتكار، والتعلم الذاتي، وقيادة التغيير.

كما أن الطالب الناجح لم يعد ذلك الذي يحفظ المعلومات ويجتاز الامتحانات فقط، بل الذي يمتلك القدرة على تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي.

لذلك، فإن مستقبل التعليم لا يكمن في الصراع بين الجامعة وسوق العمل، بل في بناء جسر حقيقي بينهما؛ جسر يجعل المعرفة الأكاديمية أساسًا للمهارة، والمهارة أساسًا للإنتاج، والإنتاج أساسًا للتنمية.

وربما لا يكون السؤال الأهم اليوم هو: "هل ما زالت الجامعة الطريق الوحيد للنجاح؟"

بل السؤال الأكثر عمقًا هو:

إذا كان العالم قد غيّر تعريف النجاح، فلماذا ما زلنا نُعلّم أبناءنا وفق تعريف قديم له؟

إن المجتمعات التي تتقدم ليست تلك التي تملك جامعات أكثر، بل تلك التي تملك القدرة على مراجعة أفكارها الأكثر رسوخًا، وحين نمتلك الشجاعة لإعادة التفكير في المسلمات التعليمية، فإننا لا نقلل من قيمة الجامعة، بل نعيد لها دورها الحقيقي: صناعة العقول لا مجرد صناعة الشهادات.