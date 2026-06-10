اكتشاف سبب غير متوقع لتسوس الأسنان وأمراض اللثة

خبرني - اكتشف علماء روس من جامعة سيتشينوف أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية قد تسبب جفافا شديدا في الفم، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

وأشار العلماء إلى أنهم اعتمدوا في دراستهم على عينات فريدة من سوائل الفم، حصلوا عليها من بعض مرضى القلب، فتحليل هذه السوائل لا يكشف فقط عن حالة الفم، بل يعكس صحة الجسم ككل، حيث يمكن من خلال تركيبة اللعاب تحديد الالتهابات، وتضرر القلب والرئتين، بل وحتى اكتشاف وجود فيروسات مثل فيروس "كوفيد-19".

شملت الدراسة 219 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وأمراض قلبية أخرى، ويتناولون أدوية لعلاج هذه المشكلات، ووجد العلماء أنه كلما زاد عدد أدوية القلب التي يتناولها المريض، قلّ حجم اللعاب وزادت حموضة الفم، ولوحظ التأثير الأكبر لدى المرضى الذين يتناولون أدوية ضغط الدم ومميعات الدم معا.

ويؤكد العلماء أنه يمكن السيطرة على هذا الأثر الجانبي دون الحاجة إلى إيقاف الأدوية، إذ يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، ومرطبات الفم، والأدوية المقوية للمينا في تقليل خطر التسوس وأمراض اللثة.

ويحّذر خبراء الصحة من أن بعض أدوية القلب وارتفاع ضغط الدم مثل المدرّات يمكن أن تؤثر على صحة بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الكلى والكبد كونها تسرع طرح السوائل من الجسم، لذا يجب تناولها بدقة شديدة تبعا لإرشادات الطبيب المختص.