ما الذي نعرفه عن إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز؟

خبرني - بعد ساعات من الغموض بشأن مروحية أمريكية تسربت أنباء عن سقوطها أو إسقاطها قرب مضيق هرمز، جاء الخبر اليقين من الرئيس الأمريكي ليتهم رسميا إيران بإسقاطها، ويتوعد برد ما زالت ملامحه غامضة مثل غموض حادثة المروحية طوال الساعات الماضية.

وعلى الفور، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترمب، بينما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي لشبكة "إيه بي سي" إن "الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما نفعله".

هذا التصعيد المتبادل، جاء بعد ساعات من فرض المؤسسة العسكرية الأمريكية طوقاً من السرية على تفاصيل الحادثة، ثم اتضح لاحقا أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق استمرت لعدة ساعات في مياه الخليج، وانتهت بالعثور على الطيارين ونقلهما إلى موقع آمن لم يُكشف عنه.

ومع تزايد التساؤلات حول ملابسات الحادث، تبرز أسئلة رئيسية، بشأن ماذا حدث بالضبط قرب مضيق هرمز؟ وكيف سقطت المروحية؟ وكيف نجا طاقمها؟ وما التداعيات المحتملة لهذه الواقعة على مسار العلاقة المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران؟

الإعلان الرسمي عن الحادثة

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أفاد بأن مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز يوم الاثنين بالتوقيت الأمريكي، (نحو الساعة الثانية صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة)، ثم تتالت تسريبات في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بشأن الحادثة ومصير الطيارين.

لكن الإعلان الأكثر أهمية جاء مساء الثلاثاء، عندما خرج ترمب لا ليعلن عن اتفاق وشيك مع إيران كما دأب على ذلك في الأسابيع الأخيرة، بل ليتهمها رسميا بإسقاط مروحية الأباتشي التابعة للجيش الأمريكي، متوعدا برد لم يكشف ملامحه أو يحدد طبيعته أو توقيته.

كيف أُسقطت المروحية؟

بعيد وقت قصير من اتهامها من قبل ترمب بإسقاط المروحية؛ سارعت إيران إلى التأكيد على أنها لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة، إن هناك احتمالا بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز، مؤكدا أنه لم يحصل أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم تنشر بعد نتائج نهائية للتحقيقات التي أجرتها بشأن الحادثة، غير أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، ولكن التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كان اصطدام المسيرة الإيرانية بالمروحية الأمريكية متعمدا أم لا.

بدورها، نقلت شبكة سي إن إن، عن مصدر مطلع، أن مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن تحقيقا يجري لمعرفة ما إذا كان إطلاق نار إيراني هو السبب في سقوط مروحية أباتشي بالقرب من مضيق هرمز يوم الاثنين.

ونقل الموقع عن مسؤول آخر، أن سبب الحادث قد يتضح أكثر بعد استجواب الطيارين اللذين يخضعان للعلاج، مشيرا إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة استمرت ساعات للعثور على طاقم المروحية.

ماذا عن طاقم المروحية؟

أفاد الرئيس الأمريكي في تدوينته التي نشرها على موقع تروث سوشيال أن المروحية كان على متنها طياران، مؤكدا أنهما بخير ولم يصابا بأذى وتم نقلهما إلى مكان آمن.

وكان ترمب قد تطرق فجر الثلاثاء إلى هذه المسألة، مؤكدا أن الطيارين لم يصابا بأذى، بعدما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة، تأكيدها سقوط المروحية.

كيف أُنقذ الطياران؟

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية أنقذت في الساعة 7:33 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو/حزيران، اثنين من طاقم مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي (AH-64) بعد سقوط مروحيتهما بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامهما بدورية في المياه الإقليمية.

وأضافت أنه تم إنقاذ الجنديين بسلام في غضون ساعتين تقريبا، وأنهما يتمتعان بحالة صحية مستقرة.

وكشفت أن عمليات الإنقاذ قادتها كل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والفرقة 82 المحمولة جوا، وذلك بدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن زورقا مسيرا استخدم في عملية إنقاذ ونقل الطيارين إلى موقع تمكنت فيه مروحية أخرى من نقلهما إلى موقع آخر لم يكشف عنه.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن هذه كانت أول عملية إنقاذ معروفة يقوم بها الجيش الأمريكي باستخدام زورق مسيّر في البحر.

وأضاف أن الزورق المسير حدد مكان الطيارين وأحضرهما إلى الشاطئ بعد أن أمضيا نحو ساعتين في الماء.

ما دلالات الحادثة

تكتسب الحادثة أهمية خاصة لعدة أسباب، من بينها:

أنها وقعت في وقت تتحدث فيه تقارير ومؤشرات متعددة عن تقدم ملحوظ في المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، رغم استمرار الخلافات بشأن ملفات أساسية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.

أنها جاءت بُعيد ساعات من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد موجة تصعيد خاطف بدأتها إيران ردا على هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

أنها تمثل أولى خسائر الجيش الأمريكي من مروحيات أباتشي منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكانت إيران قد أعلنت إسقاط نحو 30 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر"، في حين فقدت الولايات المتحدة عددا آخر من طائراتها المقاتلة نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة خلال فترة المواجهة العسكرية المباشرة.

ورغم غياب الموقف الإيراني حتى الآن، وعدم نشر التفاصيل الكاملة لنتائج التحقيقات الأمريكية؛ فإن مجرد انتقال واشنطن من مرحلة التحقيق إلى توجيه اتهام مباشر لإيران يرفع مستوى التوتر السياسي والعسكري بين الطرفين، ويجعل أي رد أمريكي محتمل موضع ترقب إقليمي ودولي واسع.