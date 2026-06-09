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مصر.. القبض على شقيقة صبري نخنوخ وخادمته

  • 09 حزيران 2026
  • 18:20
مصر القبض على شقيقة صبري نخنوخ وخادمته

خبرني - شهدت قضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ تطورات جديدة، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقته وخادمته الخاصة، إلى جانب ريمون عدلي خال جون نخنوخ.

وبحسب المعلومات الأولية، جاءت التحركات الأمنية بعد توسيع نطاق التحقيقات في القضية، حيث تم اقتياد المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لسماع أقوالهم، وفحص مدى ارتباطهم بوقائع أخرى يجري التحقيق فيها خلال الفترة الحالية، وفق وسائل إعلام محلية.

كما تواصل النيابة العامة مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالقضية، خاصة بعد القرارات الأخيرة الخاصة بالتحفظ على الأموال والمنع من التصرف، والتي شملت صبري نخنوخ وعدداً من المقربين منه.

مصر.. القبض على شقيقة صبري نخنوخ وخادمته - صورة 1

وفي السياق ذاته، كانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارات بمنع بعض المتهمين من السفر، مع استمرار التحريات حول الوقائع المنسوبة إليهم، إلى جانب فحص مصادر الأموال والأصول المرتبطة بالقضية.

وعلى جانب آخر، أثارت القضية تفاعلاً واسعاً بعد ظهور اسم المذيعة جولي أمين ضمن الأحداث المتداولة، قبل أن تعلن عبر حسابها على فيسبوك إخلاء سبيلها دون كفالة أو توجيه أي اتهامات لها.

وأكدت جولي أمين أنها كلّفت فريقها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الصفحات أو المنصات التي نشرت معلومات وصفتها بغير الصحيحة أو المسيئة بحقها، مشددة على احتفاظها بحقها القانوني تجاه أي تشهير تعرضت له خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في عدد من الوقائع المرتبطة بالقضية، وسط ترقب لقرارات وإجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة.

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