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القسام تبث مشاهد الإطلاق الأول لصاروخ (عياش 250)

  • 09 حزيران 2026
  • 01:38
القسام تبث مشاهد الإطلاق الأول لصاروخ عياش 250
عياش 2025 أطلق لأول مرة صوب مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة

خبرني  - نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد توثق لأول مرة لحظة إطلاق أول صاروخ من طراز "عياش 250" في مايو/أيار 2021.

جاء ذلك خلال فيديو بثته للشهيد محمود إبراهيم مصبح من كتيبة المدفعية في لواء خان يونس التابع للقسام ضمن سلسلة إصداراتها لشهداء "طوفان الأقصى".

وتضمنت المشاهد القسامية لحظات تجهيز الصاروخ ومنصته، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتقنية واللمسات الأخيرة قبيل الإطلاق رسميا.

ويوم 13 مايو/أيار 2021، أعلن المتحدث باسم القسام أبو عبيدة -في اليوم الرابع من معركة "سيف القدس"- إطلاق القسام صاروخ "عياش 250" صوب مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة.

وجاء إطلاق هذا الصاروخ بأوامر عليا مباشرة من القائد العام لكتائب القسام -آنذاك- محمد الضيف خلال الحرب الرابعة، واستهدفت الكتائب به مطار رامون على مدى 220 كيلومترا، وهو الأحدث في منظومة صواريخها، ويصل مداه إلى 250 كيلومترا، وينسب اسمه للمهندس الشهيد يحيى عياش أحد أبرز قادة كتائب القسام الذي اغتالته إسرائيل عام 1995.

ويُعد صاروخ "عياش 250" تطورا نوعيا في قدرات المقاومة الصاروخية، حيث مكّنها من استهداف مناطق كانت خارج نطاقها سابقا. وقد استخدمته المقاومة في معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

 

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