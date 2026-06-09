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غوتيريش: 80 موظفا أمميا قُتلوا العام الماضي في غزة

  • 09 حزيران 2026
  • 01:34
غوتيريش 80 موظفا أمميا قُتلوا العام الماضي في غزة

خبرني  - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -أمس الاثنين- مقتل 136 من موظفي المنظمة أثناء أداء مهامهم خلال العام الماضي، بينهم 80 موظفاً كانوا يعملون في قطاع غزة.

وقال غوتيريش -خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى المنظمة الأممية العام الماضي- إن الضحايا ينتمون إلى 32 دولة، بينهم 97 موظفا مدنيا و39 من عناصر قوات حفظ السلام.

وأشار إلى أن 80 من القتلى كانوا يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وكشف غوتيريش أن عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة فاق عدد من فقدتهم المنظمة في أي نزاع أو كارثة أخرى في تاريخها.

وأضاف أن بعض الموظفين قُتلوا إلى جانب أفراد عائلاتهم في منازلهم أو أماكن لجوئهم، بينما قُتل آخرون أثناء أداء واجباتهم في المكاتب والملاجئ والمجتمعات التي كانوا يخدمونها.

وشدد غوتيريش على أن استهداف موظفي الأمم المتحدة وعناصر حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأُعلن في غزة اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلّفت إلى جانب الضحايا دمارا هائلا شمل 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

وتقدر الأمم المتحدة أن إعادة قطاع غزة المدمر تكلف نحو 70 مليار دولار.

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