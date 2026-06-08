إسدال الستار على قضية (الدارك ويب) في مصر

خبرني - أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر في مصر، الأحد، الستار على قضية "الدارك ويب"، بعد أكثر من عامين على بداية وقائعها.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم المحرِّض في القضية بالسجن المؤبد 15 عامًا، مع تغريمه مليون جنيه، نظرًا لكونه قاصرًا، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مليون جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الرئيسي، وهو مقيم خارج البلاد، حرض عددًا من الأشخاص في محافظات مختلفة، على ارتكاب جرائم ضد أطفال وتصويرها، مقابل مبالغ مالية، بغرض تداولها عبر منصات غير مشروعة على شبكة "الدارك ويب".

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم الأول يُدعى "علي" ويبلغ من العمر 15 عامًا، واستخدم بيانات بنكية تخص والده للدخول إلى مواقع مشبوهة، قبل أن يتواصل مع أطراف داخل مصر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تحريض 4 أشخاص في الإسكندرية على استدراج طفل عبر إيهامه بتقديم هدية وتخديره داخل شقة أحد المتهمين، في إطار اتفاق مالي تم عبر شبكة الدارك ويب.

وثبت خلال التحقيقات الرسمية طلب المتهمين تصوير ذلك الطفل أثناء الاعتداء عليه وقطع شرايينه، قبل أن يسمح له لاحقًا بالعودة إلى أسرته بعد استعادته وعيه.

وردّت المحكمة على دفوع باقي المتهمين بشأن الدفع بوجود "تغرير" أو تضليل، مؤكدة أن الجرم ثابت في حقهم وفق اعترافات تفصيلية موثقة صوتًا وصورة، إلى جانب ما أسفرت عنه التحريات الفنية والميدانية.