جدل جديد حول صحة ترمب بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية

خبرني - أثارت مقابلة تلفزيونية حديثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع وصور اعتبرها معلقون أنها تُظهره بمظهر "منتفخ وغير مهندم"، ما أعاد فتح النقاش حول حالته الصحية.

وجاءت المقابلة خلال ظهوره في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة NBC، والتي بُثت يوم الأحد 7 يونيو، وبعد بث المقابلة، انتشرت مقاطع قصيرة وصور على منصة "إكس"، حيث علّق بعض المستخدمين والصحفيين على مظهر الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا، معتبرين أنه بدا مختلفًا عن ظهوره المعتاد، في حين ربط آخرون ذلك بالإرهاق أو ظروف التصوير.

وتزامن ذلك مع تداول صور سابقة لترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بدا فيها وكأنه يغفو، إضافة إلى تعليقات متكررة على إطلالته وحركته في عدد من الفعاليات العامة خلال الأشهر الأخيرة.

كما زادت التكهنات حول حالته الصحية بعد خضوعه لفحوصات طبية دورية، أعلن البيت الأبيض نتائجها مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، مع تفسير بعض العلامات الجسدية مثل الكدمات على اليدين بأنها مرتبطة بالاستخدام المتكرر للمصافحة وتناول أدوية وقائية للقلب.

وكان ترامب قد خضع لفحص طبي شامل في مركز والتر ريد الطبي العسكري، حيث أكد طبيبه أنه يتمتع بصحة "جسدية وعصبية ممتازة"، بينما شدد البيت الأبيض على أن الرئيس يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي.

ورغم ذلك، تستمر النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالته الصحية، في ظل ظهور لقطات ومقاطع يتم تداولها بشكل واسع عقب كل ظهور إعلامي له.