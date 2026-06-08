لتعزيز المناعة.. إليك 6 مشروبات غنية بـ(فيتامين سي)

خبرني - يلعب "فيتامين سي" دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي. ويمكن الحصول عليه بسهولة من خلال عدد من المشروبات الطبيعية الغنية به.

وبحسب موقع VeryWell Health، فيما يلي أبرز المشروبات التي تساعد على تعزيز مستويات "فيتامين سي" في النظام الغذائي:

عصير الجريب فروت

يُعد مصدرًا غنيًا بـ"فيتامين سي" ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، ما يساهم في دعم المناعة وتقليل الالتهابات. لكن يُنصح بالحذر، إذ قد يتفاعل مع بعض الأدوية.

عصير البرتقال

من أكثر المشروبات شيوعًا، ويحتوي على كمية عالية من "فيتامين سي"، إضافة إلى البوتاسيوم والفولات، ما يدعم صحة المناعة والقلب. ويفضل اختيار الأنواع الطبيعية قليلة السكر.

عصير الجوافة

من أغنى الفواكه بـ"فيتامين سي"، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين. ويمكن تحضيره طازجًا للحصول على أعلى فائدة غذائية.

عصير الطماطم

يحتوي على نسبة عالية من "فيتامين سي"، إضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهابات، مع ضرورة اختيار الأنواع منخفضة الصوديوم.

ماء الليمون

مشروب بسيط ومنعش يساهم في ترطيب الجسم وتزويده بـ"فيتامين سي"، دون إضافة سعرات حرارية عالية، ما يجعله خيارًا يوميًا مناسبًا.

عصير الأناناس

يوفر "فيتامين سي" إلى جانب إنزيم البروميلين ومضادات أكسدة تساعد في دعم المناعة وتحسين الهضم، كما يتميز بخصائص مرطبة.

نصائح مهمة

يوصي خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وتجنب الإفراط في الطهي للحفاظ على "فيتامين سي"، مع اختيار عصائر طبيعية قليلة السكر، واستشارة الطبيب عند الحاجة للمكملات الغذائية.

ويساعد دمج هذه المشروبات ضمن النظام الغذائي اليومي في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعم وظائف الجسم الحيوية.