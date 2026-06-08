الاحتلال يهدم منازل ويشرّد عشرات الفلسطينيين بالضفة

خبرني - نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية، مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين.

واستهدفت أوسع عملية هدم بلدة "برطعة" الغربية، جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية برطعة، غسان قبها، إن محكمة إسرائيلية قررت أمس الأحد هدم 20 منزلا في المنطقة الجنوبية من البلدة، واليوم وصلت الجرافات وباشرت التنفيذ، وهدمت 6 منازل حتى ساعات الظهر، موضحا أن المنازل المستهدفة تؤوي قرابة 100 شخص، وبقرار الهدم تم تشريدهم/ بحسب الجزيرة.

ومع احتلال الضفة عام 1967، ألحقت إسرائيل الجزء الغربي من القرية بالخط الأخضر وأخضعته لسلطتها المدنية والإدارية، ويحمل سكانه الهوية الإسرائيلية، بينما بقي الجزء الشرقي ضمن الأراضي المحتلة عام 1967، لكنه لم يخضع للسلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو.

وجنوبي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال منزلا ومنجرة في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

وقال عبد الرحمن أبو سنينة، نجل صاحب المنزل المهدوم، إن قوات الاحتلال دهمت الخربة (قرية صغيرة) مصطحبة آلياتها الثقيلة، وهدمت منزل والده نايف أبو سنينة، المكون من طابقين، والذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، ويقطنه 5 أفراد، كما حطمت عددا من الأشجار المثمرة في المكان، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة به.

وتأتي عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ومستمرة منذ عقود، تمنع بموجبها السكان من البناء في المناطق المصنفة (ج) وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، والبالغة مساحتها نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

ويواجه السكان الفلسطينيون في هذه المناطق قيودا صارمة تمنعهم من الحصول على تراخيص البناء، إذ ترفض سلطات الاحتلال الغالبية العظمى من طلبات الترخيص.