ترمب: إسرائيل وإيران تتطلعان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف ترمب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن المفاوضات النهائية بشأن "السلام" جارية، لكنها قد تتأثر بما وصفه بـ"الجهل أو الغباء".

وأكد أن الحصار سيبقى قائما وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى "اتفاق نهائي"، معربا عن اعتقاده بأن الأمور ستتحرك بسرعة.

وفي منشور سابق، دعا ترامب إسرائيل وإيران إلى أن "تتوقفا فورا عن إطلاق النار".

الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح الاثنين، تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب إيران ووسطها، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في نيسان الماضي.

وقال في بيان مقتضب، إن سلاح الجو نفذ غارات على أهداف عسكرية تابعة لإيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد وإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضتها جميعاً.

وأوضح أن عدد الصواريخ التي أُطلقت بلغ 11 صاروخا، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال ووسط إسرائيل، من بينها حيفا وقيسارية والخضيرة.

وقال المتحدث باسمه إيفي ديفرين إن إيران "اختارت مجددا طريق التصعيد"، فيما أكد رئيس الأركان إيال زامير أن الجيش مستعد للرد على أي تهديد.

من جهتها، قالت إيران إن الهجوم الصاروخي جاء ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الأحد.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية كانت "رسالة تحذير"، محذراً من أن أي هجمات إضافية ستُقابل بردّ أوسع وأشد. كما شدد مسؤولون إيرانيون على أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وجاء التوتر الأخير بعد غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن استشهاد شخصين، وفق مصادر لبنانية، فيما قالت إسرائيل إن الهجوم جاء رداً على إطلاق مقذوفات من لبنان.

وفي خضم التصعيد، كشفت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى إلى احتواء الموقف، حيث نقل موقع "أكسيوس" عنه قوله إنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحثه على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

وقال ترامب إن الطرفين نفذا ضرباتهما، مضيفاً أنه لا يرى حاجة إلى مزيد من التصعيد، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ما تزال قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي السياق ذاته، أكد ترمب أن التصعيد العسكري لن يساعد في دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران إلى الأمام.

وفي ظل التوتر المتصاعد، اتخذت عدة دول إجراءات احترازية، إذ أعلنت إيران إغلاق أجزاء من مجالها الجوي غربي البلاد وتعليق الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران.

كما أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة، فيما قررت سوريا إغلاقاً جزئياً لمجالها الجوي في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع إسرائيل لمدة 12 ساعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة، وسط ترقب لمآلات التحركات السياسية والعسكرية خلال الساعات المقبلة.