مصري يحرق علم بلاده.. والأمن يكشف تفاصيل الواقعة - فيديو

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات فيديو يظهر رجلا يحرق العلم المصري.

بإجراء التحريات والفحص، نجحت قوات الأمن في تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، ليتبين أنه عاطل ويقيم بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية.

أظهرت التحقيقات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، حيث قدمت أسرته مستندات تؤكد سبق احتجازه بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يجري حالياً التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه بإحدى المصحات النفسية لاستكمال علاجه تحت الإشراف الطبي.