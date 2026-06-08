اكتشاف سبب غير متوقع لمشكلات المفاصل

خبرني -كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس نقص النوم والعمل بنظام المناوبات الليلية يزيد خطر الإصابة بالفصام العظمي، وهو أحد أكثر أمراض المفاصل شيوعا.

حلل العلماء بيانات ما يقرب من 500 ألف شخص من المشاركين بمشروع البنك الحيوي البريطاني UK Biobank، ووجدوا أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة أو يشكون بانتظام من صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر، هم أكثر عرضة بنسبة 20-40% للإصابة بالفصال العظمي في الورك أو الركبة مقارنة بمن ينامون حوالي سبع ساعات في الليلة.

كما وُجد خطر إضافي لدى العاملين بنظام المناوبات الليلية، حيث كانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بالفصال العظمي في الركبة، وأكثر عرضة بنسبة 28% للخضوع لجراحة استبدال مفصل الركب، إذ استمرت هذه الارتباطات حتى بعد الأخذ في الاعتبار وزن الجسم والعمر وعوامل صحية أخرى.

وأكثر ما لفت انتباه الباحثين أن زيادة المخاطر لوحظت حتى لدى الأشخاص الذين لم يعانوا من آلام المفاصل المزمنة في بداية الدراسة.

يعتقد القائمون على الدراسة أن اضطرابات النوم واختلالات الساعة البيولوجية قد تزيد من الالتهابات في الجسم، وتعيق ترميم الأنسجة، وتزيد من حساسية الألم.

وكان الطبيب الروسي مارات فاراخوف قد أشار في وقت سابق إلى أن العمل في أوقات غير منتظمة أو العمل في أوقات متأخرة من الليل قد يتسبب بإصابة الإنسان بالجلطات أو السكتات الدماغية.