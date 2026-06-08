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الاحتلال يوقف دخول المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر

  • 08 حزيران 2026
  • 03:03
الاحتلال يوقف دخول المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر
من توزيع المساعدات في قطاع غزة

خبرني  - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، جميع معابر قطاع غزة بسبب "الوضع الأمني وإطلاق الصواريخ الإيرانية" حتى إشعار آخر، مما سيؤدي إلى توقف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إنه "عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، تمّت الموافقة على سلسلة من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنها معبري كرم أبو سالم ورفح، حتى إشعار آخر. ونتيجةً لذلك، سيتم وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكدت أن القرار جاء ضمن الاستعدادات الأمنية في ضوء التطورات الأخيرة وتقييم الوضع.

وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
 

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