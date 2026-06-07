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  • قصة أغرب من الخيال.. "بحصة" تتحول إلى طفلة في سوريا (فيديو)

قصة أغرب من الخيال.. "بحصة" تتحول إلى طفلة في سوريا (فيديو)

  • 07 حزيران 2026
  • 14:47
قصة أغرب من الخيال بحصة تتحول إلى طفلة في سوريا فيديو

خبرني - أثار فيديو متداول على منصات التواصل حالة من الذهول كشف عن حادثة غريبة من نوعها وقعت لأحد السوريين في مدينة حلب.

ويظهر في المقطع المدعو "عمار حسين"، وهو شاب سوري، وقد بدت عليه علامات الدهشة والارتباك التام، حيث روى قصته غير المسبوقة، والتي حدثت عندما ذهب إلى أحد المشافي برفقة زوجته بهدف إجراء فحوصات طبية للاشتباه بوجود حصى في الكلى.

ويقول "حسين" في الفيديو الذي صوره داخل المشفى: "جئت مع زوجتي للمستشفى لاعتقادنا بأن لديها حكى في الكلى لكنني فوجئت بها تضع مولودا أنثى".


وأضاف أن زوجته لم تكن حامل والدليل أنه يلف الوليدة في ملابسه حيث لم يجهزوا أي شيء لها لعدم علمهم بوجودها من الأساس.

الحادثة التي يصفها مراقبون بالأعجب من الخيال، أثارت موجة من التعليقات المتضاربة بين السخرية والتضامن مع الزوج، الذي بات أمام واقع جديد تماما.

ولم يتسنى لـRT التأكد من مدى صحة الفيديو أوالواقعة.

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