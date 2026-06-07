أستراليا.. مصادرة أكثر من 100 ألف صرصور بقيمة 200 ألف دولار

خبرني - صادرت السلطات الأسترالية أكثر من 100 ألف صرصور يحظر اقتناؤها في أستراليا، في أكبر عملية ضبط للحشرات اللافقارية الغريبة في تاريخ البلاد.

وقالت وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية إنه تم العثور على أكثر من 100 ألف صرصور حي من فصائل غير محلية وتقدر قيمتها بـ 200 ألف دولار أسترالي (142 ألف دولار أمريكي) لدى مرب تجاري في ولاية نيو ساوث ويلز.

ومن بينها صراصير دوبيا وصراصير مدغشقر الهادرة، وهي أنواع لا يُسمح باستيرادها أو تربيتها أو بيعها في أستراليا.

وحذر المسؤولون من أن هذه الحشرات قد تهدد الحياة البرية والزراعة المحلية إذا استوطنت في البرية.

والآن، تُحذر السلطات أصحاب متاجر الحيوانات الأليفة ومربي الزواحف من أن حيازة هذه الحشرات أو المتاجرة بها قد يعرضهم للعقوبات.