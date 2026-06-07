مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر

خبرني - أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في عملية إطلاق نار استهدفت محطة وقود في منطقة "كوخاف يائير" قرب قلقيلية داخل الخط الأخضر.

وذكرت المصادر أن أحد المصابين أُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه، فيما وُصفت إصابات عدد من الجرحى بأنها متفاوتة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن خلفية العملية "قومية"، في حين دفعت شرطة الاحتلال والجيش بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تمشيط واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المشتبه بتورطهم في تنفيذ العملية، بينما تتواصل أعمال البحث عن شخص آخر يعتقد بضلوعه في الهجوم.