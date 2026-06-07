*
الاثنين: 08 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر

  • 07 حزيران 2026
  • 11:18
مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر

خبرني - أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في عملية إطلاق نار استهدفت محطة وقود في منطقة "كوخاف يائير" قرب قلقيلية داخل الخط الأخضر.

وذكرت المصادر أن أحد المصابين أُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه، فيما وُصفت إصابات عدد من الجرحى بأنها متفاوتة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن خلفية العملية "قومية"، في حين دفعت شرطة الاحتلال والجيش بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تمشيط واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المشتبه بتورطهم في تنفيذ العملية، بينما تتواصل أعمال البحث عن شخص آخر يعتقد بضلوعه في الهجوم.

مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر
مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار داخل الخط الأخضر

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاحتلال يوقف دخول المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر
الاحتلال يوقف دخول المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر
  • 2026-06-08 03:03
الاحتلال يواصل هدم المنازل ويكثف اعتداءاته في القدس والضفة الغربية
الاحتلال يواصل هدم المنازل ويكثف اعتداءاته في القدس والضفة الغربية
  • 2026-06-07 20:23
طلب إيصال صوته إليه.. العزل الانفرادي يحجب عن الطبيب أبو صفية خبر استشهاد الشريف
طلب إيصال صوته إليه.. العزل الانفرادي يحجب عن الطبيب أبو صفية خبر استشهاد الشريف
  • 2026-06-07 18:41
شهداء بغزة والاحتلال يستهدف قطاع الصيد
شهداء بغزة والاحتلال يستهدف قطاع الصيد
  • 2026-06-07 14:53
9 شهداء بغزة والاحتلال يستهدف قطاع الصيد
9 شهداء بغزة والاحتلال يستهدف قطاع الصيد
  • 2026-06-07 14:43
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • 2026-06-07 13:51