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استشهاد صياد برصاص الاحتلال في بحر دير البلح

  • 07 حزيران 2026
  • 10:26
استشهاد صياد برصاص الاحتلال في بحر دير البلح

خبرني - استشهد صياد، صباح الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، ما أدى لاستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب.

ويُذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تتعمد استهداف الصيادين في بحر قطاع غزة بإطلاق النار والقذائف والغاز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، فضلا عن تدمير مراكب الصيد والاستيلاء عليها.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، باتت عمليات الصيد في معظم مناطق بحر قطاع غزة شبه مستحيلة بفعل القيود العسكرية والاستهداف المتواصل، ما حرم آلاف الصيادين وعائلاتهم من مصدر رزقهم.

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