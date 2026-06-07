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مصر.. مفاجأة كبرى في قضية صبري نخنوخ

  • 07 حزيران 2026
  • 09:45
مصر مفاجأة كبرى في قضية صبري نخنوخ

خبرني - نفى هشام الإمام، صاحب معرض الإمام للسيارات، ما تردد عن ارتباطه بواقعة القبض على رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ على ذمة التحقيقات بمشاجرة التجمع المتهم فيها بالبلطجة واستعراض القوة.
وقال الإمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر، مساء الجمعة، إنه لا تربطه أي علاقة بالأحداث محل الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه لا يمتلك معرض سيارات في منطقة التجمع، كما نفى وجود شقيق له يملك معرضا هناك، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون تشابه أسماء.

وأوضح أن اسمه تم تداوله فى القضية دون أن تكون له أي صلة بها، مؤكدا أنه لم يسبق له مقابلة صبري نخنوخ أو التعامل معه.

وتابع الإمام: "معرفش صبري نخنوخ ولا عمرى شوفته ولا حتى سمعت بيه قبل هذه الواقعة". وتساءل عن سبب الزج باسمه فى هذه القضية.

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