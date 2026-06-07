7 أطفال من المشاقبة والشرفات يحتفون بختم القرآن الكريم - صور

خبرني - احتفت عائلتا المشاقبة والشرفات بختم عدد من أبنائهما كتاب الله تعالى، في مناسبة إيمانية جسدت معاني الاجتهاد والارتباط بالقرآن الكريم.

وشملت التهنئة كلاً من: محمد عارف المشاقبة، وعبد الملك محمد المشاقبة، وحارث أمجد المشاقبة، وعماد زياد المشاقبة، ومثنى محمد المشاقبة، وأُسيد أحمد الشرفات، الذين أتموا حفظ وختم القرآن الكريم.

وعبّر ذوو المحتفى بهم عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور دروبهم، وأن يثبتهم على تلاوته والعمل به، وأن يرزقهم ووالديهم الأجر والثواب.

وأكدوا أن ختم القرآن الكريم يمثل محطة إيمانية عظيمة وبداية لمسيرة متواصلة من التدبر والعمل بآياته، سائلين المولى عز وجل أن يجعل القرآن شفيعاً لهم يوم القيامة وأن يلبس والديهم تاج الوقار.