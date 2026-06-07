كوب يومي من مشروب شائع قد يخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

خبرني - أظهر باحثون أن إضافة كوب واحد من الحليب يوميا إلى النظام الغذائي يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجدت الدراسة، التي أُجريت بواسطة جامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هذا الإجراء البسيط قد يخفض الخطر بنسبة تصل إلى 17%.

ومن بين عوامل الخطر المعروفة لسرطان الأمعاء: التدخين وقلة النشاط البدني واستهلاك الكحول وتناول اللحوم المعالجة وسوء التغذية.

وقال جاستن ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة أنجليا روسكين: "هذه الدراسة تظهر أن تغييرات غذائية بسيطة وغير مكلفة يمكن أن تساعد الجميع في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. على سبيل المثال، شرب كوب إضافي من الحليب يوميا مع تقليل استهلاك الكحول واللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يكون له تأثير وقائي".



وأوضحت الدراسة أن تناول 20 غراما إضافيا من الكحول يوميا — أي ما يعادل كوبا كبيرا من النبيذ — يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 15%. كما ارتبط استهلاك أكثر من 30 غراما من اللحوم الحمراء والمعالجة يوميا بزيادة خطر الإصابة بنسبة 8%.

وتشير الدراسة إلى أن فوائد الحليب لا تقتصر على نوع محدد، فسواء كان كامل الدسم أو نصف الدسم أو خالي الدسم، فإن شرب كوب يوميا يمكن أن يقلل الخطر بنسبة 17% تقريبا. ويعود ذلك جزئيا إلى محتوى الحليب العالي من الكالسيوم، الذي يساعد على حماية الأمعاء من المواد الضارة وتعزيز موت الخلايا غير الطبيعية.

كما أضاف ستيبينغ: "منتجات الألبان غالبا ما تكون مدعمة بفيتامين (د)، الذي ثبتت له خصائص مضادة للسرطان. كما أن اللاكتوز في الحليب يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي تنتج أحماضا دهنية قصيرة السلسلة لها تأثيرات مضادة للالتهابات والسرطان. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على حمض اللينوليك المترافق، الذي أظهرت الدراسات المخبرية أنه قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان".