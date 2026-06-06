هل المشي يوميًا يغني عن التمارين الرياضية؟

خبرني - في السنوات الأخيرة أصبح المشي من أكثر الأنشطة التي ينصح بها الأطباء وخبراء الصحة، خاصة مع نمط الحياة السريع وقلة الحركة التي يعاني منها كثير من الناس، فبعض الأشخاص لا يملكون الوقت الكافي للذهاب إلى صالات الرياضة أو ممارسة التمارين المكثفة، لذلك يتساءلون: هل المشي يوميًا يمكن أن يكون بديلًا كافيًا عن التمارين الرياضية؟

الإجابة ليست بسيطة بشكل كامل، لأن الأمر يعتمد على الهدف الصحي أو البدني الذي يسعى إليه الشخص. فالمشي يحمل فوائد كبيرة جدًا للجسم والعقل، لكنه في بعض الحالات قد لا يكون كافيًا لتحقيق جميع أهداف اللياقة البدنية.

فوائد المشي اليومية للجسم

المشي يعتبر من أسهل الأنشطة الرياضية وأكثرها أمانًا لمعظم الناس، كما أنه لا يحتاج إلى معدات خاصة أو اشتراك في نادٍ رياضي. ويمكن ممارسته في أي وقت تقريبًا، سواء في الشارع أو الحديقة أو حتى داخل المنزل.

ومن أبرز فوائد المشي اليومي:

1. تحسين صحة القلب

المشي المنتظم يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين كفاءة القلب، كما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وعندما يعتاد الشخص على المشي يوميًا، يبدأ الجسم في تحسين قدرة القلب على ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة.

2. المساعدة في خسارة الوزن

رغم أن المشي ليس من أكثر التمارين حرقًا للسعرات الحرارية، إلا أنه يساهم بشكل واضح في التحكم بالوزن، خاصة عند الالتزام به بشكل يومي مع نظام غذائي متوازن. فالمشي لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا يمكن أن يساعد في زيادة معدل حرق السعرات وتحسين عملية الأيض.

3. تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية

الكثير من الناس يلاحظون شعورًا بالراحة بعد المشي، والسبب أن الحركة تساعد على إفراز هرمونات مرتبطة بتحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر. لذلك ينصح بالمشي خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من ضغط العمل أو التفكير المستمر.

4. تحسين صحة المفاصل والعضلات

المشي يحافظ على حركة المفاصل ويقوي العضلات بشكل تدريجي، خاصة عضلات الساقين والظهر. كما أنه أقل ضغطًا على المفاصل مقارنة ببعض الرياضات العنيفة مثل الجري أو القفز.

هل المشي وحده كافٍ للحفاظ على اللياقة؟

هنا يختلف الأمر من شخص لآخر. فإذا كان الهدف هو الحفاظ على نشاط الجسم وتقليل الخمول وتحسين الصحة العامة، فإن المشي اليومي قد يكون كافيًا إلى حد كبير، خاصة للأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية خطيرة.

لكن إذا كان الهدف يتضمن:

• بناء العضلات

• زيادة القوة البدنية

• رفع اللياقة العالية

• تحسين المرونة

• الوصول إلى جسم رياضي

فإن المشي وحده غالبًا لن يكون كافيًا، لأن الجسم يحتاج إلى أنواع مختلفة من التمارين لتحقيق هذه الأهداف.

الفرق بين المشي والتمارين الرياضية الأخرى

التمارين الرياضية تشمل أنشطة متعددة مثل تمارين المقاومة، الكارديو، تمارين التوازن، والمرونة. وكل نوع منها يحقق فوائد معينة للجسم.

أما المشي فيصنف غالبًا ضمن التمارين الهوائية الخفيفة أو المتوسطة، وهو ممتاز لصحة القلب والحركة اليومية، لكنه لا يوفر تحديًا عضليًا كبيرًا مثل تمارين الأوزان أو المقاومة.

فعلى سبيل المثال:

• تمارين المقاومة تساعد على بناء العضلات وزيادة القوة.

• التمارين المكثفة ترفع قدرة التحمل بشكل أسرع.

• تمارين المرونة تساعد على تحسين حركة الجسم وتقليل الإصابات.

لذلك يعتمد الأمر على احتياجات كل شخص وطبيعة جسمه وأهدافه الصحية.

كم مدة المشي المناسبة يوميًا؟

ينصح كثير من الخبراء بالمشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا للحصول على فوائد صحية جيدة. ويمكن تقسيمها على فترات قصيرة خلال اليوم إذا كان الوقت محدودًا.

كما أن سرعة المشي تلعب دورًا مهمًا، فالمشي السريع نسبيًا يعطي فوائد أكبر للقلب وحرق السعرات مقارنة بالمشي البطيء جدًا.

وبالنسبة لعدد الخطوات، فإن هدف 8 إلى 10 آلاف خطوة يوميًا أصبح شائعًا لدى الكثيرين للحفاظ على النشاط البدني.

متى يكون المشي أفضل من بعض التمارين؟

في بعض الحالات قد يكون المشي الخيار الأفضل، مثل:

• كبار السن

• الأشخاص الذين يعانون من إصابات بالمفاصل

• المبتدئين غير المعتادين على الرياضة

• من يعانون من السمنة الزائدة

• الأشخاص الذين يبحثون عن نشاط بسيط ومستمر

فالمشي يقلل احتمالية الإصابات مقارنة بالتمارين العنيفة، كما أنه أسهل في الالتزام على المدى الطويل.

كيف تجعل المشي أكثر فعالية؟

إذا أراد الشخص الاعتماد على المشي كنشاط رئيسي، يمكن زيادة فعاليته عبر بعض الطرق البسيطة:

• زيادة السرعة تدريجيًا

المشي السريع يرفع معدل ضربات القلب ويحسن اللياقة بشكل أفضل من المشي البطيء.

• اختيار طرق تحتوي على مرتفعات

المشي في الطرق الصاعدة أو المرتفعات يزيد من جهد العضلات وحرق السعرات.

• استخدام الذراعين أثناء المشي

تحريك الذراعين بشكل نشط يساعد على تشغيل عضلات إضافية وتحسين التوازن.

• الانتظام أهم من الشدة

حتى المشي البسيط يصبح مؤثرًا جدًا عند الاستمرار عليه لفترات طويلة.

هل يمكن الجمع بين المشي والتمارين؟

هذا يعتبر الحل الأفضل في كثير من الأحيان. فالمشي يمكن أن يكون قاعدة ممتازة للنشاط اليومي، بينما تضيف التمارين الأخرى فوائد إضافية للجسم.

على سبيل المثال، يمكن للشخص:

• المشي يوميًا لتحسين النشاط العام.

• ممارسة تمارين مقاومة مرتين أو ثلاث أسبوعيًا.

• إضافة تمارين مرونة أو إطالة لتحسين الحركة.

بهذه الطريقة يحصل الجسم على فوائد متكاملة دون الحاجة إلى تمارين مرهقة يوميًا.