هل تعدد المهام يزيد الإنتاجية أم يقللها؟

خبرني - في عصر السرعة والتكنولوجيا، أصبح كثير من الناس يحاولون إنجاز عدة أمور في الوقت نفسه اعتقادًا بأن ذلك يزيد الإنتاجية ويوفر الوقت، فالبعض يرد على الرسائل أثناء العمل، ويتابع الاجتماعات أثناء تصفح الهاتف، أو يشاهد مقاطع الفيديو أثناء الدراسة، ومع كثرة المسؤوليات اليومية، يبدو تعدد المهام وكأنه الحل المثالي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال خلال وقت قصير.

لكن رغم انتشار هذه العادة، فإن الدراسات الحديثة والخبراء في مجالات الإنتاجية وعلم النفس يشيرون إلى أن تعدد المهام ليس دائمًا فعالًا كما نعتقد. ففي كثير من الحالات، قد يؤدي إلى تراجع التركيز وزيادة الأخطاء والشعور بالإرهاق الذهني. ولهذا يثار السؤال باستمرار: هل تعدد المهام يساعد فعلًا على زيادة الإنتاجية أم أنه يقللها دون أن نشعر؟

ما المقصود بتعدد المهام؟

تعدد المهام يعني محاولة القيام بأكثر من نشاط أو مهمة في الوقت نفسه أو التنقل السريع بينها. وقد يكون ذلك بسيطًا مثل الاستماع إلى الموسيقى أثناء العمل، أو أكثر تعقيدًا مثل كتابة تقرير والرد على الرسائل ومتابعة البريد الإلكتروني في الوقت نفسه.

البعض يرى أن هذه الطريقة تساعد على استغلال الوقت بكفاءة أكبر، بينما يعتقد آخرون أنها تشتت الانتباه وتقلل جودة العمل.

الدماغ لا يعمل بكفاءة كاملة مع المهام المتعددة

رغم شعور الإنسان أحيانًا بأنه قادر على القيام بعدة أشياء في الوقت نفسه، فإن الدماغ في الحقيقة لا يركز بشكل كامل على أكثر من مهمة معقدة في اللحظة نفسها، ما يحدث غالبًا هو انتقال سريع للتركيز بين المهام المختلفة.

هذا التنقل المستمر يستهلك جزءًا من الطاقة الذهنية ويحتاج إلى وقت قصير لإعادة التركيز في كل مرة، وهو ما قد يؤدي إلى:

• بطء الإنجاز.

• زيادة الأخطاء.

• ضعف التركيز.

• الشعور بالإرهاق العقلي.

ولهذا قد يبدو الشخص مشغولًا جدًا، لكنه لا ينجز العمل بالكفاءة المتوقعة.

تأثير تعدد المهام على جودة العمل

عندما ينقسم الانتباه بين عدة أشياء، تقل القدرة على التركيز العميق، وهو ما يؤثر على جودة النتائج، فالأعمال التي تحتاج إلى تفكير أو إبداع أو تحليل غالبًا تتطلب تركيزًا كاملًا بعيدًا عن المشتتات.

على سبيل المثال، الرد المستمر على الإشعارات أثناء الدراسة أو الكتابة قد يجعل الشخص يحتاج وقتًا أطول لفهم المعلومات أو إنهاء المهمة.

كما أن كثرة المقاطعات قد تؤدي إلى نسيان التفاصيل أو ارتكاب أخطاء بسيطة تتطلب وقتًا إضافيًا للتصحيح.

لماذا يعتقد البعض أن تعدد المهام مفيد؟

هناك عدة أسباب تجعل الناس يشعرون أن تعدد المهام يزيد الإنتاجية، منها:

• الشعور بالإنجاز عند إنهاء أشياء كثيرة صغيرة.

• الاعتياد على السرعة وكثرة التنبيهات.

• ضغط العمل والحاجة لإنجاز مهام كثيرة.

• تأثير التكنولوجيا وتعدد التطبيقات والأجهزة.

كما أن بعض المهام البسيطة يمكن فعلها معًا دون تأثير كبير، مثل المشي أثناء الاستماع إلى بودكاست أو ترتيب الغرفة أثناء التحدث عبر الهاتف.

لكن المشكلة تظهر غالبًا عندما تكون المهام كلها تحتاج إلى تركيز ذهني مرتفع.

التشتت الرقمي يزيد المشكلة

الهواتف الذكية والإشعارات المستمرة جعلت تعدد المهام أكثر شيوعًا من أي وقت مضى. فالكثير من الناس يقطعون تركيزهم عشرات المرات يوميًا بسبب الرسائل والتنبيهات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

هذا التشتت المستمر يجعل الدماغ في حالة انتقال دائم بين المهام، ما قد يقلل القدرة على التركيز لفترات طويلة ويزيد الشعور بالإجهاد.

ولهذا يجد بعض الأشخاص صعوبة في إنهاء المهام الكبيرة أو القراءة أو الدراسة دون تفقد الهاتف باستمرار.

هل هناك حالات يكون فيها تعدد المهام مفيدًا؟

في بعض الحالات البسيطة قد يكون تعدد المهام عمليًا، خاصة إذا كانت إحدى المهام لا تحتاج إلى تركيز ذهني كبير. مثل:

• الاستماع إلى الموسيقى أثناء ممارسة الرياضة.

• ترتيب المنزل أثناء سماع محتوى صوتي.

• المشي أثناء إجراء مكالمة هاتفية.

لكن عندما تتطلب المهمتان تفكيرًا وتحليلًا في الوقت نفسه، يصبح الأداء غالبًا أضعف مقارنة بالتركيز على مهمة واحدة.

التركيز العميق أكثر فعالية

الكثير من الخبراء ينصحون بما يُعرف بـ"التركيز العميق"، أي تخصيص وقت محدد للعمل على مهمة واحدة دون مقاطعات. هذه الطريقة تساعد على:

• تحسين جودة العمل.

• إنهاء المهام بسرعة أكبر.

• تقليل الأخطاء.

• تقليل التوتر الذهني.

كما أن التركيز الكامل يمنح شعورًا أكبر بالإنجاز مقارنة بالتنقل المستمر بين مهام غير مكتملة.

تأثير تعدد المهام على التوتر

• الانتقال المستمر بين المهام قد يجعل العقل يشعر بأنه تحت ضغط دائم، خاصة مع تراكم الإشعارات والمواعيد والمسؤوليات.

• ولهذا يرتبط تعدد المهام أحيانًا بزيادة التوتر والشعور بالإرهاق الذهني، لأن الدماغ لا يحصل على فرصة كافية للتركيز أو الراحة.

• كما أن محاولة القيام بكل شيء في وقت واحد قد تؤدي إلى الإحساس بعدم الإنجاز رغم الانشغال المستمر.

كيف تقلل التشتت وتزيد إنتاجيتك؟

هناك بعض الخطوات البسيطة التي قد تساعد على تحسين التركيز:

• إغلاق الإشعارات أثناء العمل.

• تخصيص وقت محدد لكل مهمة.

• أخذ فترات راحة قصيرة بين المهام.

• ترتيب الأولويات بدل محاولة إنجاز كل شيء معًا.

• الابتعاد عن الهاتف أثناء الدراسة أو العمل المهم.

كما أن كتابة قائمة بالمهام اليومية يساعد على تنظيم الوقت وتقليل الفوضى الذهنية.

هل السرعة تعني دائمًا إنتاجية أعلى؟

• كثير من الناس يربطون الإنتاجية بالسرعة أو بعدد المهام المنجزة، لكن الإنتاجية الحقيقية تتعلق أيضًا بجودة العمل وكفاءة الإنجاز.

• فقد يقضي شخص ساعات طويلة متنقلًا بين عشرات المهام دون تركيز، بينما ينجز شخص آخر مهمة واحدة بجودة عالية خلال وقت أقل.

• لذلك فإن الانشغال الدائم لا يعني بالضرورة تحقيق نتائج أفضل.

الحياة الحديثة تشجع على تعدد المهام

بيئة العمل الحديثة، ووسائل التواصل، وسرعة المعلومات، كلها عوامل جعلت الناس يشعرون بضرورة البقاء متصلين وإنجاز عدة أمور في وقت واحد.

لكن هذا الأسلوب قد يجعل العقل معتادًا على التشتت وصعوبة التركيز لفترات طويلة، وهو ما يفسر شعور كثير من الناس بالإرهاق الذهني رغم عدم القيام بمجهود بدني كبير.

التوازن هو الحل الأفضل

في النهاية، لا يمكن اعتبار تعدد المهام جيدًا أو سيئًا بشكل مطلق، فالأمر يعتمد على نوع المهام وطبيعة الشخص، لكن في الأعمال التي تحتاج إلى تركيز وإبداع، يبقى العمل على مهمة واحدة غالبًا أكثر فعالية وجودة.

والأهم ليس محاولة فعل كل شيء في الوقت نفسه، بل معرفة كيف تدير وقتك وانتباهك بطريقة تمنحك نتائج أفضل دون استنزاف ذهني مستمر.