وداعا للغبار.. أسباب تراكمه وحلول فعالة للتخلص منه

خبرني - لماذا يتراكم الغبار في منزلك باستمرار رغم حرصك على التنظيف المنتظم؟ يجيب خبراء التنظيف بأن السبب غالبا لا يعود إلى قلة التنظيف بحد ذاته، بل إلى مجموعة من العادات اليومية والعوامل البيئية التي تسمح للغبار بالعودة بسرعة، مما يجعل التحكم به صعبا إلى حد ما. لكن الخبر الجيد أن الحلول في كثير من الأحيان بسيطة ويمكن تطبيقها بسهولة.

1. عدم التنظيف بالمكنسة أو إزالة الغبار بشكل كاف

قد يبدو هذا السبب بديهيا، إلا أن عدم الالتزام بروتين تنظيف منتظم يسمح للغبار بالتراكم بسرعة على الأسطح والسجاد. وينصح الخبراء بتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية ومسح الأسطح والأثاث مرة أسبوعيا على الأقل للحفاظ على مستوى مقبول من النظافة.

أما التنظيف العميق، فيشمل الأماكن التي تُهمل عادة مثل المصابيح والستائر والزوايا المرتفعة وفتحات التهوية، ويُفضل القيام به مرة كل شهر. في حين يُنصح بتنظيف المناطق المخفية مثل أسفل وخلف الأثاث كل 3 إلى 6 أشهر.

ويُعد استخدام أقمشة من الألياف الدقيقة خيارا أكثر فعالية من منفضة الغبار التقليدية، لأنها لا تكتفي بتحريك الغبار بل تقوم باحتجازه ومنع انتشاره في الهواء.

2. إهمال صيانة أنظمة التدفئة والتهوية

تلعب أنظمة التكييف والتدفئة دورا رئيسيا في تدوير الهواء داخل المنزل، وهو ما يعني أن أي مرشحات متسخة أو غير صالحة يمكن أن تتحول إلى مصدر لإعادة نشر الغبار بدلا من تصفيته.

ويساعد تنظيف فتحات التهوية بانتظام واستبدال المرشحات كل 90 يوما تقريبا بشكل كبير في تقليل الجزيئات العالقة وتحسين جودة الهواء الداخلي، وهو ما يقلل كمية الغبار المتراكم.

3. عدم إحكام إغلاق النوافذ والأبواب

تتسبب الفتحات الصغيرة جدا في النوافذ أو الأبواب في دخول كميات مستمرة من الغبار والأتربة من الخارج. ومع الوقت، يؤدي هذا التسلل البطيء إلى تراكم واضح على الأسطح رغم التنظيف المتكرر.

ويمكن معالجة هذه المشكلة باستخدام مواد عازلة مثل السيليكون، أو سد الفجوات حول الإطارات، أو استخدام سدادات الأبواب لمنع دخول الهواء المحمل بالغبار.

4. ارتداء الأحذية داخل المنزل

تُعد الأحذية من أكثر مصادر إدخال الأوساخ غير المرئية إلى المنزل، فهي تنقل معها التراب والبكتيريا وبقايا الشوارع المختلفة.

ومع كل خطوة داخل المنزل، يتم نشر هذه الجزيئات في الهواء وعلى الأرضيات، مما يزيد من معدل تراكم الغبار بشكل مستمر.

لذلك يُنصح بخلع الأحذية مباشرة عند الدخول كخطوة بسيطة، لكنها فعالة جدا في تقليل الغبار.

5. وجود الحيوانات الأليفة

الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب، تُعتبر مصدرا طبيعيا للغبار المنزلي، وذلك بسبب الشعر المتساقط وقشور الجلد الدقيقة المعروفة بالوبر. هذه الجزيئات خفيفة جدا وتنتقل بسهولة في الهواء وتستقر على الأثاث والسجاد.

ويساعد التنظيف المنتظم للحيوانات، إلى جانب استخدام مكنسة مزودة بفلتر، في الحد بشكل كبير من انتشار هذه المواد داخل المنزل.

6. ضعف جودة الهواء داخل المنزل

عندما يكون تدفق الهواء ضعيفا داخل المنزل، فإن الجزيئات الدقيقة تبقى معلقة لفترة أطول قبل أن تترسب على الأسطح، مما يزيد من الشعور بوجود الغبار.

استخدام أجهزة تنقية الهواء وتشغيل المراوح وفتح النوافذ عند توفر ظروف مناسبة يساعد على تحسين حركة الهواء وتقليل تراكم الغبار بشكل ملحوظ.

7. كثرة الديكورات التي تجمع الغبار

العناصر الزخرفية الكثيرة مثل الرفوف المفتوحة والتحف الصغيرة والأقمشة والديكورات المعقدة التفاصيل تُعد بيئة مثالية لتجمع الغبار.

وكلما زادت الأسطح المعرضة، زادت معها كمية الغبار المتراكم وصعوبة تنظيفه بشكل كامل. لذلك ينصح الخبراء بتبسيط الديكور قدر الإمكان لتقليل نقاط تجمع الغبار داخل المنزل.