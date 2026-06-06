الغذاء الملكي.. كيف تتحول نحلة عادية إلى ملكة تحكم الآلاف؟

خبرني - في عالم النحل، قد يبدو أفراد الخلية متشابهين للوهلة الأولى، لكن مادة غذائية نادرة قادرة على تغيير مصير نحلة بالكامل. هذه المادة تُعرف باسم "الغذاء الملكي"، وهي الإفراز الذي يمنح إحدى اليرقات فرصة التحول إلى ملكة تتمتع بحجم أكبر وعمر أطول وقدرة استثنائية على التكاثر.

ووفقاً للخبراء، فإن جميع يرقات النحل تتغذى على الغذاء الملكي خلال الأيام الأولى من حياتها. غير أن اليرقات المختارة لتصبح ملكات تستمر في تلقي هذا الغذاء حصرياً، بينما تنتقل بقية اليرقات إلى نظام غذائي مختلف.

وتوضح الدراسات أن الملكة والعاملات يتشاركن تقريباً الحمض النووي نفسه، لكن الغذاء الملكي يغيّر طريقة عمل الجينات. ونتيجة لذلك، تنمو الملكة بشكل مختلف تماماً عن العاملات، وتصبح قادرةً على وضع آلاف البيوض والحفاظ على استمرارية الخلية.

وتشير الأبحاث إلى أن ملكة النحل قد تعيش عدة سنوات، بينما لا يتجاوز عمر النحلات العاملات في كثير من الحالات بضعة أسابيع أو أشهر فقط، ما يجعل هذا الفارق البيولوجي واحداً من أكثر الظواهر إثارةً في الطبيعة.

ورغم انتشار الغذاء الملكي في بعض المكملات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة، يؤكد اختصاصيون أن الأبحاث المتعلقة بفوائده الصحية للبشر لا تزال محدودة. كما أن كثيراً من الادعاءات التسويقية المتداولة لم تُحسم علمياً بعد، وفق ما أوردته مصادر علمية استشهد بها التقرير.

ويظل الغذاء الملكي مثالاً مدهشاً على قدرة الطبيعة على تغيير مسار الحياة بكامله، إذ يمكن لمادة واحدة أن تحوّل يرقةً صغيرةً إلى ملكة تقود مستعمرة تضم آلاف النحل.