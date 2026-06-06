إعداد شاشة بسيط يطيل عمر بطارية حاسوبك المحمول بشكل ملحوظ

خبرني - إذا كان لديك حاسوب محمول حديث نسبيًا، فغالبًا ما يدوم لعدة ساعات على شحنة واحدة.

ومع تطور مكونات الأجهزة والبرامج وأنظمة التشغيل لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، يتميز العصر الحالي بانخفاض نسبي في استهلاك البطارية، على الأقل ضمن الإعدادات الافتراضية.

لكن هناك إعدادا واحدا يمكنه بسهولة إطالة عمر بطارية اللابتوب لأكثر من ساعة دون التأثير على الأداء، وهو مستوى سطوع الشاشة، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

تُعد شاشة اللابتوب واحدة من أكثر المكونات استهلاكًا للطاقة، فبينما تقوم المكونات الأخرى بضبط استهلاكها للطاقة وفقًا لحجم العمل، تظل الشاشة تستهلك الطاقة بشكل مستمر طالما أنها قيد التشغيل.

وكلما زاد سطوع الشاشة، زاد استهلاك البطارية. مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك الطاقة يعتمد أيضًا على المهام النشطة، وحجم الشاشة، وتقنية العرض. وعلى سبيل المثال، لا تستهلك الخلفية الثابتة قدرًا من الطاقة مثل تشغيل مقطع فيديو.

وتشير اختبارات تقيس تأثير السطوع على عمر البطارية إلى أن خفض السطوع بنسبة 30% يمكن أن يقلل معدل استهلاك البطارية بنسبة تصل إلى 30%. وقد تختلف هذه الأرقام من جهاز لآخر بالطبع، لكنها تعطي تصورًا واضحًا حول مدى تأثير السطوع.

لذلك، إذا كنت ترغب في إطالة عمر بطارية حاسوبك المحمول، فإن ضبط مستوى السطوع يُعد من أسهل الحلول. فهو إجراء بسيط، لا يتطلب تغييرات كبيرة، وتظهر نتائجه بشكل فوري.

خفض سطوع الشاشة

توفر معظم أنظمة التشغيل شريط تمرير سهل الوصول لضبط مستوى السطوع.

وفي نظام ويندوز، يمكن إيجاده ضمن "الإعدادات السريعة" في الزاوية السفلية اليمنى. ويمكن أيضًا الوصول إليه باستخدام اختصار لوحة المفاتيح "Windows + A".

وبالمثل، يمكنك تغيير السطوع في "مركز التحكم" على نظام macOS، والذي يمكن الوصول إليه عبر اختصار "fn + C".

وفي كلا النظامين، قد تجد أيضًا أزرارًا مخصصة على لوحة المفاتيح لزيادة سطوع الشاشة أو خفضه.

تعتمد مستويات السطوع المثالية للحاسوب المحمول على مكان استخدامه. فإذا كنت تستخدم الجهاز داخل المنزل، فإن مستوى يتراوح بين 40% و60% يكون مناسبًا عادة، بينما قد يتطلب الاستخدام في الهواء الطلق سطوعًا أعلى لتحسين وضوح الشاشة.

ولا يساهم خفض السطوع في تحسين عمر البطارية فحسب، بل يقلل أيضًا من إجهاد العين أثناء الاستخدام لفترات طويلة، وهو سبب إضافي لتعديل هذا الإعداد.

كما يمكنك، إذا كان جهازك يدعم ذلك، تفعيل ميزة السطوع التكيفي أو التلقائي، وهي ميزة متاحة في كل من ويندوز وmacOS، وتقوم بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة بالجهاز، مما يلغي الحاجة إلى التعديل اليدوي عند تغيير مكان الاستخدام.

وفي نظام ويندوز، يمكن العثور على هذا الخيار ضمن: الإعدادات > النظام > الشاشة > السطوع > تغيير السطوع تلقائيًا عند تغير الإضاءة.

أما في نظام macOS، فهو موجود ضمن: إعدادات النظام > الشاشات > الضبط التلقائي للسطوع.