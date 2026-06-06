دراسة: توابل شائعة تؤثر على سكر الدم والبكتيريا المعوية

خبرني - أظهرت مراجعة علمية حديثة أن مجموعة من التوابل الشائعة، مثل القرفة والكركم والفلفل الحار والأوريغانو، لا تقتصر فوائدها على تحسين النكهة.

وتمتلك هذه التوابل تأثيرات بيولوجية قد تمتد إلى تنظيم سكر الدم، وتعزيز صحة الميكروبيوتا المعوية، وتقليل الالتهابات، مع الإشارة إلى أن الأدلة العلمية لا تزال متفاوتة في قوتها.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من مركز التغذية البشرية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وشملت تحليل تجارب سريرية ودراسات مخبرية بين عامي 2010 و2024، أن هذه التوابل غنية بمركبات فينولية ومضادات أكسدة تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من الأضرار، بحسب مجلة "فيتيرا" العلمية الفرنسية.

القرفة: دعم محتمل لتنظيم السكر والالتهاب

تشير نتائج عدة دراسات إلى أن القرفة قد تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، من خلال تأثيرها على هرموني الإنسولين والغلوكاغون.

كما أظهرت خصائص مضادة للالتهابات والعدوى، إضافة إلى تأثيرات إيجابية محتملة على الكبد والدماغ والميكروبيوتا المعوية، رغم تسجيل بعض التباينات في النتائج بين الأفراد.

الفلفل الحار: دور محتمل في إنقاص الوزن

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي قد يعزز عملية “التوليد الحراري” في الجسم، ما يساهم في زيادة حرق الدهون. إلا أن الدراسات على البشر أعطت نتائج متباينة، حيث لم تؤكد جميعها تأثيرًا واضحًا على فقدان الوزن أو استهلاك الطاقة.

الكركم: خصائص مضادة للأمراض المزمنة

يبرز الكركم، بفضل مركب الكركومين، كأحد أبرز التوابل ذات التأثيرات الصحية المحتملة، إذ أظهرت دراسات دوره في تقليل الالتهابات، ومكافحة بعض أنواع السرطان، وتحسين الوظائف الإدراكية، إضافة إلى تخفيف أعراض التهاب المفاصل وتحسين مستويات الكوليسترول.

التوابل والميكروبيوتا: دعم البكتيريا النافعة

تشير الأبحاث إلى أن خلطات التوابل الغنية بالبوليفينولات قد تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مثل اللاكتوباسيلوس والبيفيدوباكتيريا، وتحد من تكاثر البكتيريا الضارة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

نتائج واعدة… لكن بحذر علمي

ورغم هذه النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن التأثيرات الصحية للتوابل تعتمد على عوامل متعددة، مثل الكمية المستهلكة، والنظام الغذائي العام، والاختلافات الفردية، ما يستدعي المزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد بشكل قاطع.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على دور التوابل كمكوّن غذائي قد يحمل فوائد صحية مهمة، دون أن يُعد بديلًا عن نظام غذائي متوازن أو علاج طبي.