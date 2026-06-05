أبل تعتمد Poke.. أول وكيل AI يصل إلى هواتف آيفون عبر iMessage

خبرني - أصبحت شركة Poke الناشئة، أول وكيل ذكاء اصطناعي يُعتمد للعمل على منصة "رسائل الأعمال" (iMessage) من شركة أبل (Apple)، لدعم المستخدمين في إرسال رسائل نصية نيابة عن المستخدمين.

وفي السابق، صُممت منصة "رسائل الأعمال" التابعة لشركة أبل، لتستخدمها الشركات – مثل شركات الطيران، ومتاجر التجزئة، وسلاسل الفنادق، وغيرها - للتواصل مع عملائها عبر تطبيق iMessage، مُوفرةً واجهة موحدة تدعم كلاً من الدردشة الآلية والوكلاء المباشرين.

وحتى الآن، لم تكن المنصة مُتاحة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين من جهات خارجية بحسب ما ذكر موقع "تك كرانش".

مساعدة يومية

وتُعدّ Poke، التي أُطلقت في مارس/آذار، من أوائل وكلاء الذكاء الاصطناعي المُصممين ليكونوا في متناول المستخدمين العاديين الذين لا يملكون المهارات التقنية أو الرغبة في العمل مع أدوات سطر الأوامر أو أنظمة الوكلاء الأكثر تعقيدًا، مثل OpenClaw.

واليوم، يُمكن لـ Poke المساعدة في الأنشطة الشائعة، مثل التخطيط اليومي، وإدارة التقويم، وتتبع الصحة واللياقة البدنية، والتحكم في المنزل الذكي، وتعديل الصور، كل ذلك عبر الرسائل النصية.

وقد نقلت الشركة حتى الآن حوالي 100 مليون رسالة، وفقًا لما صرحت به لموقع TechCrunch.

وتعمل خدمة الذكاء الاصطناعي عبر الرسائل النصية القصيرة، وتطبيق تليغرام، وفي بعض الأسواق، عبر واتساب.

والآن، سيتمكن تطبيق بوك من إضافة خدمة iMessage إلى المنصات التي يدعمها.

مؤتمر أبل العالمي

ويأتي خبر إطلاق تطبيق Poke على منصة "رسائل الأعمال" من أبل قبل أيام قليلة من مؤتمر أبل العالمي للمطورين المرتقب يوم الاثنين، حيث يُتوقع أن تُقدم نسخة مُحسّنة بتقنية الذكاء الاصطناعي من سيري، إلى جانب أدوات وخدمات أخرى للذكاء الاصطناعي لمطوري التطبيقات.

كما تُشير الشائعات إلى أن أبل ستفتح متجر تطبيقاتها أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

لكن الأمر ليس كذلك تمامًا مع Poke، فمنصة "رسائل الأعمال" من أبل لا تُعنى بتقديم تطبيق جوال مُوجّه للمستهلكين، بل هي وسيلة تُمكّن المستهلكين من التفاعل مع الشركات مباشرةً عبر واجهة iMessage.

وهذا يُتيح للمستهلكين التواصل مع الشركات للحصول على المعلومات والدعم وحجز المواعيد وغير ذلك، دون الحاجة إلى الاتصال بها هاتفيًا.

كيف يعمل وكيل Poke الذكي على منصة رسائل أبل؟

ويطرح مستخدمو Poke سؤالًا أو طلبًا على وكيل الذكاء الاصطناعي، فيُجيبهم عبر رسالة نصية.

وبالنسبة للمؤسسين والمستثمرين، قد يكون النموذج التجاري الذي يتيحه هذا الأمر هو الأكثر إثارة للاهتمام.

ويقول مارفن فون هاجن، المؤسس المشارك لشركة "ذا إنترأكشن كومباني أوف كاليفورنيا"، وهي شركة ناشئة مقرها بالو ألتو، ومطورة تطبيق "بوك"، إن شركته ستدفع لشركة أبل على أساس كل مستخدم.

وبينما لا يستطيع الإفصاح عن السعر بالتحديد، يشير إلى أنه أقل بكثير من سعر شركة "ميتا إيه آي"، بعد أن رفعت الأخيرة رسومها استجابةً للوائح الاتحاد الأوروبي التي ألزمتها بالسماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية بالعمل على واتساب.

ويمثل هيكل الرسوم هذا، المطبق على نطاق واسع، مصدر دخل جديدًا هامًا لشركة أبل، ولكنه يمثل أيضًا تكلفة توزيع جديدة سيتعين على الشركات الناشئة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي أخذها في الحسبان.

ويقول فون هاجن: "أعتقد أن أبل بدأت تدرك أن هذه هي أفضل طريقة لتقديم الذكاء الاصطناعي، وهذا في الواقع في صالحها، لأنها تتقاضى منا رسومًا مقأبل كل مستخدم على المنصة، وتجني أرباحًا من ذلك، خاصةً إذا حقق التطبيق نجاحًا كبيرًا".

ويعتقد أيضًا أن دعم أبل لوكلاء الذكاء الاصطناعي سيزداد مع مرور الوقت.

وتطلب الحصول على موافقة أبل من الشركة التحقق من قدرتها على تقديم دعم مباشر عند الحاجة، وأن وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها مُعرّف بوضوح على أنه كذلك. كما قدمت Poke شهادات من مزودي خدمات المراسلة لديها، وقامت بتخصيص واجهة المستخدم الخاصة بها لتتوافق مع إرشادات أبل.

على سبيل المثال، يعرض تطبيق Poke على iMessage معاينات للروابط بدلًا من الروابط المضمنة كما كان سابقًا، ويستخدم دليل أسلوب أبل لعناصر مثل الأزرار وواجهة المستخدم.

مؤتمر أبل للمطورين 2026

وبداية من الإثنين المقبل، 8 يونيو/حزيران، ينطلق رسميا أسبوع أبل للمطورين 2026، ومن المتوقع أن يكون التحديث الشامل الذي طال انتظاره لسيري - والذي شوّقت له أبل وأجّلته منذ إعلاناتها الأولى عن Apple Intelligence - محورًا رئيسيًا في مؤتمر WWDC 2026.

وكانت أبل قد وعدت بإصدار نسخة الذكاء الاصطناعي من سيري قبل عامين، واضطرت لتسوية دعوى قضائية جماعية بقيمة 250 مليون دولار لعدم وفائها بالوعد.

وأفاد موقع AppleInsider أن التحديث، الذي يحمل الاسم الرمزي "Campo" داخليًا، سيمنح سيري واجهة أقرب إلى ما هو متوقع من ChatGPT أو Claude.

وبحسب موقع "ماشأبل"، ستكون تجربة أكثر تفاعلية، أشبه ببرامج الدردشة الآلية، والتي تعمل أبل على تطويرها بهدوء.

كما أصبح معلوما أن سيري الأحدث والأكثر ذكاءً سيعمل بمعالج Google Gemini، حيث ستعتمد أبل على Nvidia لتوفير قوة الحوسبة.